Спорт
Источник: ТАСС
12:59, 31 Августа 2016 Версия для печати

Лукин объяснил, почему Паралимпиада в РФ пройдёт без иностранцев

Паралимпийский комитет России назвал точную дату соревнований для отстранённых российских спортсменов.

Как ранее писал Sobesednik.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении осудить отстранение российских паралимпийцев от Паралимпиады-2016.

Президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин пояснил ТАСС, что турнир для отстранённых от участия в Играх-2016 российских паралимпийцев пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья.

Лукин также добавил, что комитет намерен в будущем провести соревнования с участием иностранных спортсменов.

«Я думаю, что в данной ситуации необязательно участие иностранцев в альтернативном турнире, который пройдет 7 сентября в Подмосковье. К тому же их участие затруднено тем, что в эти дни будет проходить Паралимпиада», — заявил Лукин.

читайте также:
Замглавы Паралимпийского комитета РФ: Придут они посрамленные!
Вице-президент Паралимпийского комитета России одобрил решение Путина о проведении в РФ своих паралимпийских соревнований. »

Также по теме
Олимпиада / Допинг
Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Подозреваемый в педофилии тренер по шахматам решил открыть свою школу
13:30, 31 Августа 2016
В шахматной школе признались, что не рассчитывали на то, что история с изнасилованием девочки, попадет в СМИ
»
Глеб Павловский: Путин уже наигрался в единоличного преемника...
13:07, 31 Августа 2016
Политолог Глеб Павловский в интервью Дмитрию Быкову для Sobesednik.ru поделился своими соображениями о будущем России
»
"Дали два костыля": в парке "Ергаки" рассказали о спасении брошенного туриста
11:41, 31 Августа 2016
В парке «Егарки» под Красноярском не могут найти данных о регистрации туристов, бросивших травмированного товарища
»