Лукин объяснил, почему Паралимпиада в РФ пройдёт без иностранцев

Паралимпийский комитет России назвал точную дату соревнований для отстранённых российских спортсменов.

Как ранее писал Sobesednik.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении осудить отстранение российских паралимпийцев от Паралимпиады-2016.

Президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин пояснил ТАСС, что турнир для отстранённых от участия в Играх-2016 российских паралимпийцев пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья.

Лукин также добавил, что комитет намерен в будущем провести соревнования с участием иностранных спортсменов.

«Я думаю, что в данной ситуации необязательно участие иностранцев в альтернативном турнире, который пройдет 7 сентября в Подмосковье. К тому же их участие затруднено тем, что в эти дни будет проходить Паралимпиада», — заявил Лукин.