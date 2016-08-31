Спорт
Источник: Би-би-си
07:03, 31 Августа 2016 Версия для печати

К реформе WADA призвали главы 17 антидопинговых агентств

На саммите по борьбе с допингом в мировом спорте главы антидопинговых агентств 17 стран призвали к реформе WADA.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Международном паралимпийском комитете назвали условия возвращения российских спортсменов на Игры в 2018 году.

Главы антидопинговых комитетов 17 стран на саммите в Копенгагене призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Как сообщает Би-би-си, на встрече руководители обсуждали будущее чистого спорта и борьбу с допингом.

Руководителями на саммите было предложено запретить руководителям WADA занимать посты в высших органах других спортивных организаций. Такая инициатива напрямую затрагивает руководителя WADA Крэйга Риди, который занимает пост вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме того, на встрече предложили разделить между различными организациями функции по расследованиям, допинг-тестированию и управлению. Участники считают, что WADA необходимо наделить дополнительными полномочиями для ведения расследований и вынесения санкций, а также дополнительно профинансировать.

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