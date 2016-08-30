Спорт
Источник: ТАСС
07:08, 30 Августа 2016 Версия для печати

РФ может пропустить Паралимпиаду в Южной Корее в 2018 году

Российских спортсменов не пустили на зимнюю Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

27 августа, как писал Sobesednik.ru, министр спорта РФ Виталий Мутко обвинил во лжи независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, чей доклад свидетельствует о системном применении допинга в России.

Как передаёт ТАСС, Паралимпийский комитет РФ (ПКР) направил в Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) письмо, в котором сказано, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) распространяется не только на Игры в Рио, но и на Паралимпиаду в Пхенчхане.

В связи с этим ПКР счёл крайне важным «по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП сборных команд России, что внесёт ясность в провозглашённую причину приостановки членства ПКР в IPC и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх».

читайте также:
Замглавы Паралимпийского комитета РФ: Придут они посрамленные!
Вице-президент Паралимпийского комитета России одобрил решение Путина о проведении в РФ своих паралимпийских соревнований. »

Также по теме
Олимпиада / Допинг
Ушаков Олег

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Как убрать бока и сделать плоским живот
07:03, 30 Августа 2016
Как избавиться от лишнего жира на боках и животе, узнал Sobesednik.ru
»
Глава Узбекистана скончался от кровоизлияния в мозг
06:49, 30 Августа 2016
Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался после перенесенного инсульта.
»
Владелец сносимого "самостроя": Власти давят, жена пилит... Полный взрыв мозга!
00:01, 30 Августа 2016
Sobesednik.ru побеседовал с одним из пострадавших от очередной «ночи длинных ковшей» предпринимателей столицы
»