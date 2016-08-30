РФ может пропустить Паралимпиаду в Южной Корее в 2018 году

Российских спортсменов не пустили на зимнюю Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

27 августа, как писал Sobesednik.ru, министр спорта РФ Виталий Мутко обвинил во лжи независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, чей доклад свидетельствует о системном применении допинга в России.

Как передаёт ТАСС, Паралимпийский комитет РФ (ПКР) направил в Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) письмо, в котором сказано, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) распространяется не только на Игры в Рио, но и на Паралимпиаду в Пхенчхане.

В связи с этим ПКР счёл крайне важным «по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП сборных команд России, что внесёт ясность в провозглашённую причину приостановки членства ПКР в IPC и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх».