Медали ОИ борца из РФ лишили спустя годы после его смерти

Погибшего в 2013 году борца из РФ лишили олимпийского «серебра» из-за допинга и передадут награду россиянина индийцу.

Как сообщили зарубежные СМИ, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило российского борца вольного стиля Бесика Кудухова, который погиб в ДТП в 2013 году, серебряной медали лондонских Олимпийских игр-2012. Причиной стало обнаружение в допинг-пробах Кудухова запрещенных препаратов.

Отмечается, что медаль Кудухова передадут индийскому борцу Йогешвару Датту. На Олимпиаде в Лондоне Датт получил бронзовую медаль.

Для индийца повышение его олимпийской медали стало неожиданностью. Он посвятил ее согражданам.