Спорт
Источник: "Спорт-Экспресс"
17:54, 30 Августа 2016 Версия для печати

Мамиашвили тяжело думать о лишении погибшего борца медали

Глава Федерации спортивной борьбы РФ пока не может допустить мысль о передачи медали ОИ погибшего россиянина индийцу.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российского борца Бесика Кудухова, погибшего в 2013 году, лишили медали Олимпиады-2012. Его «серебро» передали индийцу Йогешвару Дутту.

Как рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили изданию «Спорт-Экспресс», у Международной федерации борьбы (UWF) пока нет подтвержденной информации о лишении погибшего россиянина олимпийского «серебра»: «Пока у меня нет никаких документов, которые бы подтверждали правоту слов, что медаль может быть отобрана».

Мамиашвили подчеркнул, что с трудом допускает мысль о передаче медали Кудухова Дутту: «Отдавать медаль погибшего человека кому-то — это самое тяжелое. Даже не хочу допускать мысль о том, что это возможно».

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