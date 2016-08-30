Как призеры ОИ-2016 осваивали подаренные машины. Репортаж "Собеседника"

BMW X6, подаренные золотым медалистам, оснащены комплектацией Luxury, а X4 и X3 – серебряным и бронзовым соответственно – укомплектованы спортпакетами. Стоимость X6 в такой комплектации у официального дилера составляет 4,2 миллиона рублей, X4 – 3,3 миллиона, а цена на X3 – 2,6 миллиона

Всю прошлую неделю страна без устали чествовала олимпийцев, прилетевших из Рио, узнал Sobesednik.ru.

Российских спортсменов допустили на Олимпиаду в Рио в последний момент, но обратная дорога оказалась не легче. Перед тем как преодолеть Атлантический океан, команде пришлось дожидаться своего рейса более 4 часов из-за проблем с багажом. Как выяснилось, сложности возникли при погрузке гигантской матрешки из дома болельщиков. Да и на родине, уже в Шереметьево, без национального колорита тоже не обошлось.

– Спасибо всем за теплый прием. Честно говоря, не ожидал, что все будет настолько ярко, – рассказал боксер Евгений Тищенко, косясь на гигантский тульский пряник, который ему испек родной клуб «Торпедо». – Честно сказать, еще не решил, что делать после Олимпиады. До Нового года буду отдыхать, а потом приму решение: готовиться к следующей Олимпиаде или переходить в профессиональный бокс.

Но главные торжества были еще впереди. В конце недели олимпийцев чествовали уже в Кремле. К золотым, серебряным и бронзовым медалям призерам еще добавили и по государственной награде. Чемпионов поздравил Владимир Путин, остальных – Виталий Мутко и Игорь Левитин. Дмитрию Медведеву досталась отдельная роль – премьер-министр вручил олимпийцам ключи от белых кроссоверов BMW.

В это время за кремлевскими стенами о торжествах внутри ничто не напоминало.

– Извините, тут олимпийцы на BMW не проезжали? – спрашиваю у человека в олимпийке с борцовской символикой.

– Ну вот смотри, царь полетел, значит, скоро появятся. – Действительно, из-за стен Кремля вылетел вертолет, а без первого лица официальная часть продолжаться не может.

– У меня девочка без прав, надо перехватить машину, а куда подходить, непонятно, – переживает тут же мама Стефании Елфутиной – единственного призера от России в парусном спорте.

В чем-то она не одинока: услуги «личного водителя» требуются многим спортсменам. Скоро у Боровицких ворот Кремля собирается группа поддержки человек из 25 – в основном родители. Еще через час после отлета «царя» появляется и белая колонна, перемежаемая авто с «вездеходными» номерами АМР и ЕКХ.

Тем, кто садится за руль сам, попросив водителя, предоставленного официальным дилером, освободить подарок, требуется время, чтобы разобраться.

Дмитрию Медведеву досталась отдельная роль – премьер-министр вручил олимпийцам ключи от белых кроссоверов BMW Фото: Стоп-кадр YouTube

«Аккуратненько включаем первую – и поехали», – подсказывает инспектор по громкой связи из машины ДПС художественной гимнастке Яне Кудрявцевой. Кто сидит в автомобиле, понять просто: вместо автомобильных номеров висят имена спортсменов.

Правда, включить первую или вторую – это, конечно, сильно сказано. Подаренные машины выходят с конвейера только с автоматической коробкой. BMW X6, подаренные золотым медалистам, оснащены комплектацией Luxury, а X4 и X3 – серебряным и бронзовым соответственно – укомплектованы спортпакетами. Стоимость X6 в такой комплектации у официального дилера составляет 4,2 миллиона рублей, X4 – 3,3 миллиона, а цена на X3 – 2,6 миллиона.

– Странно, четыре года назад Audi были, а сейчас «бэхи», – удивляется водитель серебряного призера по спортивной гимнастике Ивана Стретовича. – Денег, что ли, больше стало?

На самом деле все объясняется проще. Меньше стало самих олимпийцев. На Играх в Рио представителей России набралось меньше 300 человек (против 436 «лондонцев»), что существенно облегчило задачу спонсору – Фонду поддержки олимпийцев.

– Мне пока рано за руль, наверное, отдам автомобиль родителям, – рассказала «серебряная» спортивная гимнастка Ангелина Мельникова.

Кому-то из родителей достается и более редкий подарок. Вратарь сборной по водному поло Анна Карнаух выходит из машины и надевает свою бронзовую медаль на папу. Отца спортсменки тут же облепляют прохожие и просят посмотреть. Рассматривать, правда, особо нечего. Организаторы Олимпиады в Бразилии и здесь решили пойти по простому пути: кажется, что оформление рубля выглядит и то затейливее, чем медаль Игр-2016.

Скоро внимания к награде со стороны прохожих становится слишком много, и она «переезжает» в борсетку. Ведь, судя по всему, медалей из Рио в этом году мы больше не дождемся...