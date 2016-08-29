Спорт
Источник: ТАСС
11:14, 29 Августа 2016 Версия для печати

В Торонто около 100 человек поддержали российских паралимпийцев

Массовая акция в поддержку российских паралимпийцев в Торонто собрала около 100 человек.

Ранее Sobesednik.ru писал, что лицензии паралимпийцев из России в результате перераспределения передали спортсменам из США.

В Канаде, в центре Торонто, прошла массовая акция поддержки российских паралимпийских спортсменов, отстраненных от игр в Рио-де-Жанейро. Как сообщили ТАСС в группе «Русская Канада», в ней приняло участие около ста человек.

«На акцию вышли представители различных организаций соотечественников Торонто и рядовые члены русскоязычной общины. Наше основное требование – это пересмотр Всемирным антидопинговым агентством (WADA) решения об отстранении спортсменов из России от участия в Паралимпиаде», – рассказал глава «Русской Канады» Леон Мицнер.

Участники акции вышли с плакатами «Позор WADA!», «Нет Запрету!» и «Дайте российским паралимпийцам участвовать в Играх!». Надписи были сделаны на английском языке.

Напомним, что в начале августа Международный паралимпийский комитет (МПК) решил на время отстранить от обязанностей Паралимпийский комитет России (ПКР), что по сути означало недопуск российских спортсменов на Олимпиаду в Рио. Поводом для подобного решения стал доклад Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA.

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Сухорукова Анастасия

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