Спорт
Источник: Р-Спорт
18:02, 29 Августа 2016 Версия для печати

Продающей олимпийский BMW спортсменке обещали помочь с жильём

В Федерации синхронного плавания РФ пообещали помочь синхронистке, которая выставила на продажу олимпийский BMW X6.

26 августа Sobesednik.ru писал, что победительница Олимпиады выставила на продажу белый автомобиль, подаренный ей главой РФ за достижения на Играх.

Исполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил «Р-Спорт», что спортсменка решила продать автомобиль, подаренный ей президентом за золотую медаль на Олимпиаде в Рио, из-за жилищных проблем. «Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильём, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно», — сказал Власенко.

Имя девушки, выставившей на продажу олимпийский BMW, не раскрывается.

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