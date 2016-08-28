Спорт
Источник: Интерфакс
17:57, 28 Августа 2016 Версия для печати

Нико Росберг пришел первым на 13-м этапе "Формулы-1"

Пилот команды Mercedes Нико Росберг выиграл 13-й этап «Формулы-1» Гран-при Бельгии.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Нико Росберг стал первым в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.

Немецкий пилот Mercedes Нико Росберг пришел первым на финиш в 13-м этапе «Формулы-1» Гран-при Бельгии. Гонка проходила на трассе Спа-Франкоршам в Спа в воскресенье, 28 августа, сообщает «Чемпионат.ру».

Вторым финишировал австралиец Даниэль Риккардо, который выступает за команду Red Bull. Третьим стал еще один пилот Mercedes – британец Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 14-е место.

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