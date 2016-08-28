Спорт
Источник: Паралимпийский комитет США
17:41, 28 Августа 2016 Версия для печати

22 паралимпийца из США попадут в Рио после отстранения РФ

Лицензии паралимпийцев из России в Рио-де-Жанейро в результате перераспределения передали спортсменам из США.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Виталий Мутко обвинил WADA в фальсификации доклада о допинге в российском спорте.

В результате отстранения в полном составе российской сборной паралимпийцев от Игр-2016 в Рио 22 лицензии были переданы спортсменам из Америки. Как сообщает Паралимпийский комитет США, до отстранения россиян в распоряжении сборной было 267 лицензий. Вместе с дополнительными квотами у американских спортсменов будет 289 лицензий, из-за чего заявка США на Игры станет крупнейшей в истории страны.

Международный паралимпийский комитет отстранил российскую сборную в полном составе на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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