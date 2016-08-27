"Самое серьезное – 15 суток". Почему Мамиашвили все сойдет с рук

Юрист объяснил Sobesednik.ru, какое наказание грозит Михаилу Мамиашвили за избиение спортсменки Инны Тражуковой.

Представительница вольной борьбы на Олимпиаде в Рио Инна Тражукова все-таки написала заявление в прокуратуру на руководителя профильной спортивной федерации Михаила Мамиашвили.

Напомним, ранее спортсменка рассказала, что Михаил Мамиашвили, раздосадованный ее поражением в схватке за бронзовую медаль, дважды нанес ей удар по лицу.

Как писал Sobesednik.ru, на итоговой пост-олимпийской пресс-конференции глава Федерации спортивной борьбы России принес Тражуковой извинения, однако та их не приняла.

– В 2016 году в УК РФ были внесены поправки, которые частично декриминализуют побои, – рассказал Sobesednik.ru адвокат, управляющий партнер Центра правовых отношений Иван Хапалин. – Уголовная ответственность наступает только за побои, нанесенные из хулиганских побуждений, из политической, национальной, расовой, социальной ненависти или же близкими лицами. То есть к уголовной ответственности Мамиашвили может быть привлечен, только если удастся доказать его хулиганский умысел или идейно мотивированную неприязнь к пострадавшей.

По словам спортсменки, ей пока не удалось найти свидетелей применения силы со стороны Мамиашвили, которые согласились бы дать показания.

– Поскольку Тражуковой не удалось найти свидетелей произошедшего, будет очень сложно доказать противоправные действия. Но если это и удастся, то, скорее всего, Мамиашвили смогут привлечь только к административной ответственности по статье 6.1.1. Кодекса об административных правонарушениях. Самое серьезное наказание по этой статье – административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Напомним, по ходу Олимпиады Михаил Мамиашвили неоднократно допускал весьма одиозные заявления относительно успехов российских спортсменов, в частотности используя такие слова, как «ничтожества».

– Эти заявления выражают его личное мнение и, конечно, не могут рассматриваться в качестве доказательства нанесения побоев Тражуковой. Другое дело, что здесь могут возникнуть основания для подачи иска о защите чести и достоинства, но это уже другая плоскость рассмотрения, – объяснил юрист.