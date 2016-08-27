Спорт
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак"
13:40, 27 Августа 2016 Версия для печати

Промес остался в "Спартаке" до 2021 г. и засел за русский язык

Голландец Квинси Промес на пять лет продлил контракт с московским футбольным клубом «Спартак».

Форвард «Спартака» Квинси Промес пролил контракт с клубом до 2021 года, сообщает официальный сайт «красно-белых». По словам самого Промеса, он рад продлению контракта и надеется завоевать вместе со «Спартаком» один из престижных титулов.

«Не раз повторял, что счастлив в "Спартаке" и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов», – сказал футболист. Он также рассказал, что теперь учит русский язык вместе с преподавателем, а не с друзьями и партнерами, как делал это прежде.

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Красникова Диана

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