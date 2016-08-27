Нико Росберг стал первым в квалификации Гран-при Бельги

Немец Нико Росберг победил в квалификации 13-го этапа Гран-при в Бельгии, российский гонщик Даниил Квят на 19-м месте.

Гонщик команды Mercedes из Германии Нико Росберг стал победителем квалификации 13-го чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии. Следом за ним к финишу пришел голландский гонщик Макс Ферстаппен, который выступает за команду Red Bull. На третьем месте оказался финский пилот Кими Райкконен команды Ferrari. Об этом пишет «Коммерсантъ» в субботу, 27 августа.

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, пришел на финиш 19-м.