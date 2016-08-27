Мировой рекордсмен Морозов: Узнают в аэропортах и даже за границей

Заслуженный мастер спорта РФ рассказал Sobesednik.ru о новом мировом рекорде, поставленным им на короткой воде во Франции.

26 августа российский спортсмен Владимир Морозов побил мировой рекорд во французском городе Шартр, где стартовал первый этап Кубка мира FINA/airweave по плаванию. 0,06 секунды хватило пловцу на короткой воде на дистанции 100 метров, чтобы побить предыдущий рекорд немца Маркуса Дайблера. Титул рекордсмена держался за Дайблером с начала 2014-го, нынешняя цифра составляет 50,60 секунды комплексным плаванием. Результаты на недавних Олимпийских играх же были не столь удачными.

О ходатайстве в арбитражный суд, Олимпиаде в Рио и новых достижениях Sobesednik.ru поговорил лично с Владимиром Морозовым.

— Ты показал лучший результат по плаванию на короткой воде в мире. Можно ли сказать, что этим достижением ты гордишься больше всего? У тебя достаточно много наград.

— Действительно, это мой первый личный мировой рекорд, я им очень горжусь. Но есть и другие достижения в моей карьере, которыми я горжусь не меньше — например олимпийская медаль 2012 года [завоеванная в Лондоне — прим. авт.], медали чемпионатов мира по короткой и длинной воде.

— Как оцениваешь в целом результаты выступления других стран во Франции 26 числа? Кого считал главным соперником?

— На этапах кубка мира соперничество идет по очкам FINA. То есть соперники на любых дистанциях могут набрать наибольшее количество очков, если они бьют рекорд мира или близко к нему подбираются. В этом смысле самые сильные соперники — это Камерон ван дер Бург [ЮАР — прим. авт.], рекордсмен на дистанциях брассом, и Чад де Кло [ЮАР — прим. авт.], рекордсмен на дистанциях баттерфляем. На моих коронных дистанциях на данном этапе соперников немного, но выкладываться нужно по-максимуму, чтобы набрать очки. В целом по странам все довольно ровно. Нужно отметить, что наша сборная, состоящая всего из пяти человек, в первый день завоевала шесть медалей.

— Ощущался ли стресс после пережитого разбирательства касательно допингового скандала, сказывался ли он сейчас, на 1 этапе соревнований во Франции?

— Стресс однозначно ощущался. Для меня это был прежде всего шок, потому что я на сто процентов уверен в своей «чистоте». Шёл навстречу Олимпиаде четыре года. В моем сознании это должен был быть праздник результатов моего труда. Но, к сожалению, эта Олимпиада стала для меня несправедливым судилищем с выходящими из этого негативными последствиями. Прошло немного времени, но я успел перефокусироваться и перевернуть страницу. Осадок, конечно, остался.

— Можешь поподробнее рассказать про то, что помогло выиграть в суде и всё-таки попасть на Олимпиаду?

— Ни у кого не было фактов или доказательств моей виновности. У меня были факты многолетних тестирований, которые доказывают мою «чистоту». Как я попал в список Макларена, никто не знает, и мне до сих пор об этом не сообщили. Единственное обвинение заключалось в том, переводя на простой язык, что кто-то где-то что-то сказал.

— Было слышно довольно много критики в адрес выступления пловцов в Рио. Что, по-твоему, стало причиной неудачи на ОИ?

— Критика всегда будет. Когда мы берем бронзовую медаль, кричат, почему не серебро. Когда берем «серебро», кричат, а почему не «золото», и так далее. Лично я бы не стал оценивать эту Олимпиаду для нашей команды, как провальную. Мы взяли четыре медали, что не гораздо меньше, чем на предыдущих ОИ. Нужно понимать, что за последний цикл произошло полное обновление команды. Большинство спортсменов в составе команды — молодые люди, и эти ОИ для них были вторым или даже первым взрослым чемпионатом. На сегодняшний день у нас молодая, талантливая и очень перспективная команда, которую я еще не видел за шесть лет в составе сборной России.

— Не почувствовал к себе другого отношения после этого скандала со стороны других спортсменов или друзей на соревнованиях или в обычной жизни?

— От других спортсменов, а тем более друзей другого отношения не почувствовал. На ОИ десятки спортсменов из разных стран жали мне руку, говорили что рады моему участию. Радует то, что большинство спортсменов видят большую картину и понимают, что это не что иное, как политические игры.

— Ты следил за результатами ОИ в других видах спорта, болел, может, за кого-то?

— Болеть времени не находилось, так как стартовал почти каждый день, а уже на следующий день после последнего старта улетел в Россию. Конечно, следил за результатами и медальными зачетами. Радует, что даже с исключением нашей команды по легкой атлетике наша команда заняла четвёртое место по общему медальному зачету, также как и в Лондоне-2012.

— Мне известно, что ты увлекался сёрфингом. Не пробовал когда-нибудь участвовать и там в профессиональных соревнованиях?

— Серфингом не занимался со школьного возраста. Профессионального плавания и спорта в целом мне хватает.

— Тебя узнают вне бассейна, на улице?

— Бывает, узнают в аэропортах и даже за границей, но это бывает редко. Все равно приятно.

— Рекорд побит. Какая следующая профессиональная цель теперь стоит перед тобой?

— Впереди еще восемь этапов Кубка мира, после чего Чемпионат мира в декабре. Пока что цель — выиграть Кубок мира. В последний раз в 2013-ом я стал вице-чемпионом. А уже в декабре хочу забрать титул Чемпиона мира.

Добавим, что Владимир Морозов родился 16 июня 1992 года в поселке Кольцово Новосибирской области. В 2006 Морозов переехал в Лос-Анджелес и через год, после поступления в университет Южной Калифорнии, начал заниматься у известного американского тренера Дэйва Сало. В общей сложности спортсмен занимается плаванием уже 14 лет. Несмотря на возможность получения американского гражданства, Владимир Морозов начал выступать на международной арене за Россию с Чемпионата мира 2011 года в Шанхае.