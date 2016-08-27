Квинси Промес будет стоить "Спартаку" 3,2 млн евро в год

Голландец Квинси Промес, продливший на пять лет свой контракт со «Спартаком», будет зарабатывать по 3,2 млн евро в год.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что футболист Квинси Промес продлил свой контракт со «Спартаком» и начал учить русский язык вместе с репетитором.

Голландский футболист Квинси Промес будет зарабатывать в московском футбольном клубе «Спартак» по 3,2 млн евро в год. Сумма отступных за футболиста составит 35 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

Промес пришел в команду «красно-белых» из голландского «Твенте» летом 2014 года за 11,5 млн евро. Полузащитник тогда мог выбирать между «Манчестер Юнайтед» и «Спартаком».