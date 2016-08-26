Спорт
Источник: ТАСС
15:34, 26 Августа 2016 Версия для печати

Жребий определил трех соперников "Зенита" по Лиге Европы

Соперниками российского «Зенита» по Лиге Европы стали голландский А3, израильский «Маккаби» и ирландский «Дандолк».

Как передает ТАСС, в Монако провели жеребьевку Лиги Европы, после которой выяснилось, что российский футбольный клуб из РФ «Зенит» в групповом этапе турнира сыграет с А3 из Нидерландов, «Маккаби» из Израиля и «Дандолк» из Ирландии. Команды попали в группу D.

Другой участник Лиги Европы из РФ — клуб «Краснодар» сыграет с немецким «Шальке», австрийским «Ред Буллом» и французской «Ниццей» в группе I.

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут 15 и 29 сентября, 20 октября, 3 и 24 ноября и 8 декабря.

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