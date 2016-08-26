Спорт
Источник: Сайт УЕФА
13:38, 26 Августа 2016 Версия для печати

УЕФА увеличил число мест в ЛЧ для четвертого топ-чемпионата

По четыре гарантированных места в групповом этапе Лиги чемпионов получат четыре сильнейших чемпионата Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций «зарезервировал» по четыре места в групповом этапе Лиги чемпионов для четырех сильнейших чемпионатов. Новые правила вступают в силу с сезона 2018/19, сообщает сайт УЕФА. Кроме того, будут значительно увеличены отчисления клубам и лигам за выступление команд в ЛЧ.

По нынешним правилам право на три гарантированных места в групповом этапе турнира имеют три сильнейших чемпионата по рейтингу УЕФА. Сейчас это Испания, Германия и Англия, которые также имеют по путевке в раунд плей-офф квалификации. Чемпионат, который занимает четвертое место, имеет право на два места на групповом этапе и одно – в плей-офф квалификации.

читайте также:Измотавшие Париж любители футбола
Евро-2016: футбольный праздник превратился в ад
Как рядовые французы пережили нашествие футбольных гостей – репортаж собкора Sobesednik.ru в Париже  »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»