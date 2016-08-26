УЕФА увеличил число мест в ЛЧ для четвертого топ-чемпионата

По четыре гарантированных места в групповом этапе Лиги чемпионов получат четыре сильнейших чемпионата Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций «зарезервировал» по четыре места в групповом этапе Лиги чемпионов для четырех сильнейших чемпионатов. Новые правила вступают в силу с сезона 2018/19, сообщает сайт УЕФА. Кроме того, будут значительно увеличены отчисления клубам и лигам за выступление команд в ЛЧ.

По нынешним правилам право на три гарантированных места в групповом этапе турнира имеют три сильнейших чемпионата по рейтингу УЕФА. Сейчас это Испания, Германия и Англия, которые также имеют по путевке в раунд плей-офф квалификации. Чемпионат, который занимает четвертое место, имеет право на два места на групповом этапе и одно – в плей-офф квалификации.