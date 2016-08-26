Шарапова стала самой богатой из звезд эстрады и спорта в РФ

Теннисистка Мария Шарапова попала в десятку самых богатых женщин России вместе с Еленой Батуриной и Ириной Абрамович.

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг богатейших женщин России. Рейтинг составлялся на основе экспертных оценок и данных компаний.

Первое место в рейтинге самых богатых женщин заняла жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Второе место отдали жене президента футбольного клуба «Монако» Елене Рыболовлевой. Шестое место в рейтинге Forbes заняла жена президента «Челси» Ирина Абрамович.

Отмечается, что теннисистка Мария Шарапова заняла восьмое место в списке самых богатых женщин России. Ее состояние оценили в 260 миллионов долларов. Шарапова за 2016 год заработала 21,9 миллиона долларов и стала самой богатой среди российских звезд шоу-бизнеса и спорта.