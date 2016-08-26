Спорт
Источник: "Российская газета"
08:14, 26 Августа 2016 Версия для печати

После жеребьевки в ЦСКА готовы к тяжелому противостоянию в ЛЧ

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий недоволен результатами жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов соперниками ЦСКА по группе Е стали немецкий «Байер», английский «Тоттенхэм» и выступающий в чемпионате Франции «Монако».

Как пишет «Российская газета», главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что жребий оказался неблагосклонен к его команде. Тренер остался недоволен тем, что армейцам придется сразиться с «Тоттенхэмом» и «Монако». Однако при этом Слуцкий отметил, что у его подопечных есть большой опыт игры с большими клубами, а значит, есть и шансы на выход из группы.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес также считает, что его команде досталась сложная группа в Лиге чемпионов.

«Нам снова досталась сложная группа. В Лиге чемпионов априори не бывает слабых соперников, в том году тоже была сложная жеребьевка, соперники были примерно такого же уровня. Ожидаем тяжелого противостояния и будем готовиться к каждому из матчей на пределе возможностей, чтобы в этом году пробиться в весеннюю стадию Лиги чемпионов», – приводит слова футболиста официальный сайт команды.

Другой российский клуб, «Ростов», попал в группу D, где сыграет с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и нидерландским ПСВ.

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