Спорт
Источник: Спорт-Экспресс
13:57, 26 Августа 2016 Версия для печати

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин снова возглавит команду

Юрий Семин назначен новым тренером московского футбольного клуба «Локомотив».

Новым тренером футбольного клуба «Локомотив» назначен Юрий Семин, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, руководство клуба выбирало между ним и бывшим тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

В настоящее время Семин находится в подмосковной Баковке и «принимает дела». Исполняющий обязанности тренера команды Олег Пашинин пропустил сегодняшнюю тренировку из-за болезни.

Юрий Семин ранее уже тренировал футболистов «Локомотива» и дважды становился победителем чемпионата России в 2002 и 2004 годах. Также команда под началом Семина четыре раза побеждала в соревнованиях за Кубок России и два раза выигрывала Суперкубок.

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Красникова Диана

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