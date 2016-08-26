Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин снова возглавит команду

Юрий Семин назначен новым тренером московского футбольного клуба «Локомотив».

Новым тренером футбольного клуба «Локомотив» назначен Юрий Семин, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, руководство клуба выбирало между ним и бывшим тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

В настоящее время Семин находится в подмосковной Баковке и «принимает дела». Исполняющий обязанности тренера команды Олег Пашинин пропустил сегодняшнюю тренировку из-за болезни.

Юрий Семин ранее уже тренировал футболистов «Локомотива» и дважды становился победителем чемпионата России в 2002 и 2004 годах. Также команда под началом Семина четыре раза побеждала в соревнованиях за Кубок России и два раза выигрывала Суперкубок.