Путин назвал "унижением" для МПК отстранение российских спортсменов

В России организуют соревнования для отечественных спортсменов, которых отстранили от участия в Паралимпиаде-2016.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Белоруссия на открытии Паралимпийских игр в Рио поддержит Россию поднятием российского триколора только из ложи для гостей. Флаги России и Белоруссии поднимет глава Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ) Олег Шепель.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что дисквалификация российской паралимпийской сборной унижает Международный паралимпийский комитет (МПК), поэтому он принял решение создать альтернативную Паралимпиаду, передаёт «Lenta.ru».

Российский лидер добавил, что на этих альтернативных соревнованиях российские спортсмены смогут показать своё мастерство, сообщает РБК.

«Поощрения за победу и призовые места будут такими же, какими бы они были в случае выступления россиян на Паралимпиаде в Рио», — заявил Путин.

По его мнению, в ряде стран принципы спорта и олимпизма пересекаются с политикой. Он подчеркнул, что над этими странами берут верх корысть и трусость.

Напомним, что 23 августа CAS оставил в силе решение МПК об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады, которое было принято 7 августа.

Паралимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.