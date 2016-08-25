Спорт
Источник: Интерфакс
13:17, 25 Августа 2016 Версия для печати

Олимпийцы-победители получат белые BMW X6 у стен Кремля

Российские спортсмены, завоевавшие награды на Олимпиаде в Рио, получат в подарок белые BMW X6.

Победители и призеры Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро получат в качестве подарка белые BMW X6. Как пишет «Интерфакс», утром в четверг, 25 августа, на Васильевский спуск у Московского Кремля прибыли автовозы с BMW X6 с олимпийской символикой. Ожидается, что победители Олимпиады смогут получить ключи от внедорожников уже днем. Информацию о том, что спортсменам-победителям подарят BMW X6, подтвердили в Фонде поддержки олимпийцев России.

Помимо внедорожников спортсмены получат призовые, сумма которых не изменилась со времени последней Олимпиады в Лондоне. Так, за золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную – 2,7 млн рублей, а за бронзовую – 1,7 млн рублей.

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