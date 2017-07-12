10 клубов РФПЛ из 16 покинули Кубок России на стадии 1/16 финала

21 сентября закончился раунд 1/16 финала Кубка России, по итогам которого 10 клубов РФПЛ из 16 вылетели из него.

Подобное выступление российской клубной элиты стало причиной возникновения споров о необходимости Кубка России для них как такового. Например, журналист «Советского спорта» Артем Терентьев не согласен с такой позицией, мотивируя ее тем, что из всех лидеров РФПЛ лишь ЦСКА в матче с «Авангардом» (победа «Авангарда» 1:0 ДВ) выставил явно резервный состав, а неудачи топ-клубов российского футбола связаны с неспособностью стабильно побеждать скромные команды.

Однако среди интернет-пользователей широко распространено мнение, что даже близкие к основным составы клубов РФПЛ не намерены выкладываться в матчах Кубка России. В пример пользователи приводят поражения «Зенита» в дерби с «Динамо» (2:3 ДВ), «Локомотива» на выезде у «Крыльев Советов» (2:3 ДВ) и «Ахмата» в матче с «Енисеем» (0:3), где команды из РФПЛ выставили составы, близкие к основным, но явно уступающим в классе командам они тем не менее проиграли.

Об этом говорит блогер «Советского спорта» Кирилл Михатов. По его словам, игроки российских клубов умудряются уставать, проводя по 25-30 игр в сезоне, имея при этом полноценое межсезонье зимой.

Раунд 1/8 Кубка страны состоится 25 октября.