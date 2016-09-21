Экс-участница "Дома-2" о наркоскандале: Пустынников – мажор без цели в жизни

Экс-участница «Дома-2» рассказала, почему попавшийся на хранении наркотиков Пустынников не завел отношений на проекте.

Ранее Sobesednik.ru писал о скандале, который разгорелся вокруг экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Сергея Пустынникова. 20 сентября московская полиция задержала мужчину в связи с подозрением в незаконном хранении наркотиков. Соседи, возмущенные шумными компаниями, которые постоянно собирались в квартире Пустынникова, заявили на него в полицию. Пришедшие в квартиру мужчины правоохранители обнаружили у него дома несколько пакетов с амфетамином и «марки», возможно, содержащие ЛСД. Пустынников признался, что приобрел наркотики для личного использования.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Берникова, которая застала Пустынникова на телепроекте, рассказала Sobesednik.ru, зачем он действительно приходил на проект и почему не смог продержаться там больше месяца.

– Насколько вы его помните, конфликтным он был или нет?

– Да нет, не конфликтный он был. В Москве постоянно тусовался – какие-то клубы… Вот такой у него образ жизни был. Он не нашел себя, не нашел себе семью, не смог остановиться. Он просто тусовщик. Он когда приходил на проект, приходил ко мне.

– У вас были отношения в «Доме-2»?

– Нет, у нас не было пары. Но он ухаживал за мной. Дело в том, что он любит тусоваться, [посещать] клубы. Вот видите, он уже тогда приходил – сколько лет ему было? 25? Уже ему около 30. Все это продолжилось: тусовки, гульки, безработица.

– То есть он тогда ничем не занимался, нигде не работал?

– Нет, не работал. У него были сложные отношения с родителями.

– А с другими участниками проекта у Сергея не возникали ссоры?

– Да нет, он такой тихий был всегда, не конфликтный человек.

– Когда вы с ним общались, у вас не возникали подозрения по поводу каких-то его пагубных пристрастий? Я не говорю про наркотики – может быть, алкоголь?

– По нему было видно, что он любит тусоваться, что он, мягко говоря, мажор.

Виктория Берникова Фото: Instagram

– А были в «Доме-2» на вашей памяти такие случаи, когда кого-то из участников подозревали в злоупотреблении алкоголем и наркотиками?

– Нет. Просто дело в том, что в «Доме-2» многие сдают анализы при необходимости, там с этим всем строго. Он не вызывал подозрений ни у ведущих, ни у продюсеров. Но он там и не долго был. Сколько он там пробыл – месяц? Он очень мало был там.

– Я читала, что у него были какие-то попытки сблизиться с Маргаритой Агибаловой. Вы помните, как развивались их отношения?

– Да, он ухаживал за ней. Но там это все в рамках проекта было, просто ему так было удобно. Когда со мной ничего не получилось, он начал ухаживать за ней.

– Вот как, значит, сразу переметнулся.

– Да, чтобы не выгнали. Но в итоге его выгнали, он там чуть-чуть совсем пробыл, меньше месяца.

– Его исключили из-за того, что он не смог ни с кем построить отношения?

– По-моему, да.

– Как вы думаете, почему так произошло? Сложный характер?

– Он несерьезный, он нестабильный, не вызывает доверия как будущий отец и семьянин. Он был тусовщиком: на первом месте клубы, друзья, он не задумывался о семье.

– Но многие другие молодые люди на проекте тоже наверняка любили погулять? Мне кажется, он не один такой там был.

– Многие, но если мы сейчас говорим в рамках проекта и вообще о Сергее… Многие из тех, кто приходит [в «Дом-2»], хотя бы пробовали работать, а по нему видно, что просто его родители уже устали его содержать. Может быть, они ему слишком много помогали, устали, и он пошел в «Дом-2».

– Как вы думаете, чего он хотел от этого проекта? Реальных знакомств или все-таки популярности, славы?

– Да просто потусоваться! Родители перестали давать денег, и он решил найти место жительства, как многие туда приходят. Какая семья! Ему ничего не надо было.

– Вас удивила новость о том, что у Сергея возникли проблемы с наркотиками? Или было ожидаемо, что все к этому придет?

– Нет, меня это не удивляет. Я просто видела, что это молодой человек, который живет без цели. Давайте так говорить: люди, которые без цели, без каких-то принципов живут, утром приходят домой, весь день спят, вечером опять тусуются – это бессмысленное времяпрепровождение. Я такого не понимаю, у меня таких людей в общении нет, поэтому я даже не знаю, как они мыслят, такие люди, у которых смысла нет в жизни.

– Вы сейчас следите за тем, что происходит на проекте?

– Более чем – я работаю с «Домом-2», с продюсерами, я провожу кастинги в Ростове, в Краснодарском крае. Я люблю «Дом-2»! Многие ко мне приезжают сюда в гости – участники, с которыми я была первый, второй раз на проекте, я с ними дружу, общаюсь.

– Вы помните таких участников, как Илья Григоренко и Алена Ашмарина? Они были в «Доме-2» в 2015 году. Я читала, что с ними была связана не очень хорошая история, особенно с Аленой: ее подозревали в употреблении наркотиков прямо на проекте… Вам что-то известно об этом?

– Нет, на проекте, вроде, она ничего не употребляла. Я с ней очень хорошо общалась до проекта. На проекте она раскрылась абсолютно по-другому для многих. Мы ее вообще увидели под другим углом. Она всегда была спокойная, уравновешенная, а там она, конечно, раскрылась по-другому, что для нас было большим удивлением. Непонятно, почему она себя так начала вести. Григоренко – такой же приживала, папин мажорчик, который не работает, тусуется, гуляет… Без мозгов, грубо говоря: бухает, курит. Его то же самое ждет, что и Сергея.