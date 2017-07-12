Родные погибших на съемках каскадеров подали в суд на Тома Круза

Голливудского актера Тома Круза обвинили в гибели двух летчиков-каскадеров на съемках фильма «Сделано в Америке».

Как сообщает издание The Blast со ссылкой на материалы суда, родственники разбившихся на съемках фильма «Сделано в Америке» в 2015 году Алана Пурвина и Карлоса Берла подали в суд на актера Тома Круза.

По мнению истцов, режиссер картины Даг Лайман и исполнитель главной роли Круз постоянно увеличивали съемочный день и заставляли летчиков много раз выполнять одни и те же опасные трюки для получения «идеальной картинки».

«Лайман и Круз добавляли целые сцены и воздушные трюки на ходу. <…> Последние 48 часов стали самыми безумными в моей карьере», — отметил продюсер ленты, добавив, что ему пришлось обращаться в страховую компанию, чтобы урезонить режиссера и актера.

Кроме того, до своей гибели Алан Пурвин также отмечал, что риски, связанные со съемками, оказались выше всех ожиданий опытного каскадера.