"Первый канал" не нашел нового ведущего и закрыл "Жди меня"

Контракт на производство «Жди меня» истек, а продлению воспрепятствовала кадровая политика новой команды программы.

Как сообщил РБК источник на «Первом канале», руководство главного канала страны не устроила кадровая политика команды, занимавшейся производством передачи. Камнем преткновения стала кандидатура ведущего. Александр Галибин был уволен без согласования с руководством «Первого канала», а его возможные сменщики не были одобрены. В частности, известный актер Сергей Жигунов не устроил представителей канала.

Отмечается, что другое шоу производства телекомпании «ВИD» «Поле чудес» продолжит выходить еженедельно на «Первом».

Программа «Жди меня» была одной из старейших на российском ТВ. На ОРТ (ныне «Первый канал») она впервые вышла в 1999 году.

Напомним, что это не первое резонансное решение руководства «Первого» за последнее время. Ранее канал покинул Андрей Малахов, а передача «Пока все дома», также одна из старейших в истории российского телевидения, перестала выходить в эфир.