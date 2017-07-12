Кристина Орбакайте: Журналисты сами раздувают скандалы вокруг Никиты

Кристина Орбакайте поделилась с Sobesednik.ru своим мнением о скандалах, преследующих ее сына Никиту Преснякова.

Как только не критикуют Никиту Преснякова! После того как парень нахамил журналистам, оплатившим его свадьбу, и ни за что обидел Николая Баскова, его не склоняет только ленивый. В социальных сетях Никиту и вовсе теперь называют халявщиком. Знаменитая мама парня Кристина Орбакайте уверила нас: о конфликтах она старается с ним не говорить.

– Это сами журналисты раздувают скандалы, – заявила Кристина. – Он молодой, сам всему научится, как мы это делали в свое время. Учились на победах, удачах, промахах.

– Вы ему подсказываете, как лучше выйти из этой ситуации? – поинтересовались мы у артистки.

– Он у меня таких советов не спрашивает. И сам прекрасно находит выходы. Меня радует другое. Сейчас он играет в Театре Луны. И все билеты на спектакли с его участием проданы. Вот это настоящий успех и удача, что он попал в такой проект, самоутвердился как певец и актер. Я была на этом спектакле и осталась в восторге. Для меня это – главное событие, а не скандалы, которые раздувают вокруг его имени.

По словам Кристины, в звездной семье совсем не обижаются, что Никита не хочет упоминать своих родственников в прессе. Она уверена: в том, что парень хочет добиться всего своими усилиями, большой плюс. Об этом говорил и знаменитый дедушка – Владимир Пресняков-старший.

– Когда Никита учился на кинорежиссера в Нью-Йорке, у него не было денег, но он никогда не обращался к нам за помощью, – вспоминал в интервью дед артиста. – Никита категорически отказывался, чтобы ему кто-то из нас помогал финансово. Он хотел стать самостоятельным. Чтобы заработать, пошел в бар и устроился мыть посуду. Покупал один гамбургер, разрезал его на три части – это была его еда в течение дня. Все остальные деньги он откладывал. И на заработанное купил себе подержанное электрическое фортепиано. И стал на нем активно заниматься. Я им горжусь!