Где правда в истории с разводом Эвелины Бледанс?

Развод Эвелины Блёданс должен был стать настоящей сенсацией, но не стал. Sobesednik.ru выяснил подробности.

В студии Андрея Малахова Эвелина рассказывала о том, что живет без мужа – бизнесмена Александра Семина. Мол, супруг бросил ее еще год назад. И всему виной третий лишний – зритель.

Как зритель может помешать отношениям Блёданс, если в длительных киносъемках она не задействована? Спектаклей у нее – от силы пять в месяц. Потерпеть отсутствие жены в это время вполне возможно.

Эвелина, знатная мастерица пиара, называет Семина лучшим мужем. Обычно такие эмоции женщинам, которых бросают супруги, несвойственны.

Не исключено, что вся история с разводом – лишь хорошая игра. Ни для кого не секрет, что за участие в ток-шоу актерам платят неплохие деньги. Ставка Блёданс в последнее время упала: в этом году ее почти перестали цитировать в прессе. А постановочная история с маньяком, якобы напавшим на нее недалеко от Красной площади, и вовсе оказалась провальной: об этом инциденте сообщили лишь несколько изданий. Из-за потери интереса страдает реклама в социальных сетях. Раньше Эвелина регулярно делала коммерческие посты и получала за это неплохие деньги (от 100 тысяч рублей). Сейчас постов стало гораздо меньше.

После истории с разводом ситуация явно улучшится: сейчас имя актрисы вновь на слуху. Так что не исключено, что в скором времени в семье Блёданс случится радостное примирение. Чего мы ей от души желаем.

Сын Блёданс не знает о разводе родителей

Брак телеведущей и актрисы 48-летней Эвелины Блёданс считался поистине одним из самых образцовых. С продюсером Александром Семиным женщина воспитывает 5-летнего сына Семёна, мальчик родился особенным, с синдромом Дауна. Поклонники звезды в сети обсуждают, что же на самом деле стало причиной расставания крепкой семьи. Помимо версий об изменах с обеих сторон, существует и более неприятная: муж артистки не выдержал тяжести воспитания особенного ребенка.

– Нет, Сёмочка никак не причастен к нашему разводу, – заверила Эвелина Sobesednik.ru – Я всегда говорила, что брак сохранять нет смысла, когда потеряны отношения мужчины и женщины. Мы – цивилизованные люди, поэтому, не живя вместе, мы – самые близкие друзья. В любом случае Саша всегда будет рядом, если, не дай бог, что-то случится. Мы готовы к тому, что романтические отношения еще впереди, родительство же на всю жизнь.

Фото: архив редакции

5-летний Сёма, несмотря на диагноз, достаточно смышленый ребенок. Однако о разводе родителей мальчик не знает. Для него – папа на работе, как и до развода Блёданс с Семиным.

– Сёмочке мы не говорили о разводе, тем более не готовили его как-то к этому. Нашему ребенку такие вещи непонятны – и хорошо. У нас так и было до развода: то я работаю, то папа на гастролях. Вопрос о посещениях мы не обговаривали. Если есть время, то папа придет к Сёме или же заберет его гулять. Также на отдых сынок может полететь и со мной, и отдельно с папой. С этим нет проблем. Мы, наоборот, всегда стараемся делать так, что если у меня работа, то Саша забирает Сёму, если же он на гастролях – ребенок на мне.

Племянница Эвелины: Маму осудили несправедливо!

В недавнем выпуске программы «Прямой эфир» Эвелина Блёданс шокировала новостью о том, что обрубила всякую связь со своей сводной сестрой Дианой – потому что та загремела в тюрьму из-за наркотиков. Корреспонденты «Зажигай!» пообщались с племянницей звезды и выяснили, при каких обстоятельствах ее мама оказалась за решеткой.

48-летняя Эвелина Блёданс и 40-летняя Диана Блёданс – дочери одного отца. Но, несмотря на кровное родство, женщины практически не общались с самого детства. Исправил эту ошибку телеканал НТВ. Редакторы проекта «Секрет на миллион» привезли Диану вместе с дочерью в студию на запись программы с участием звезды. Там сестры поплакали, заново познакомились и решили, что больше не будут терять связь. Но недавно телеведущая сказала о сестре следующее: «Я не знаю этого человека. Наркотики убивают людей». Наши корреспонденты дозвонились в Ялту – племяннице Эвелины по имени Даниэлла.

– Моя мама сейчас и правда находится в местах не столь отдаленных, – говорит 17-летняя девушка. – Но все, что про нее пишут, не соответствует действительности. Да, маму задержали на российско-украинской границе с таблетками, ее отпустили, а потом признали, что она виновна в наркосбыте. Это был обычный трамадол – обезболивающая таблетка. Это ведь не героин, не кокаин.

Сестра Эвелины Блёданс тяжело больна. Из-за перенесенного гепатита у нее развился цирроз печени. Даниэлла рассказала нам, что на суде этого обстоятельства никто не учел.

– Ей дают нереальный срок – три года, – продолжает девушка. – Никто не рассматривает то, что она больна и что есть я. В Крыму нет женских тюрем, и поэтому она находится в Зеленокумске, это Ставропольский край. Я лично не считаю приговор верным. Мы с мамой созваниваемся сейчас, там у них есть таксофоны. Если им пополнять счет, они могут звонить. Я отправляю ей таблетки, чтобы ее там лечили. Сейчас она находится в санчасти. Ей плохо, пошло ухудшение здоровья, а никто с этим не считается. Она не может там лечиться так, как лечилась бы дома. Поэтому мы будем бороться, чтобы ее оттуда выпустили!