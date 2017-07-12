Что творилось за кулисами "Новой волны – 2017"

Sobesednik.ru побывал на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи и узнал, что там происходило за сценой.

Большинство ярких моментов по традиции в телеверсию не попало. Но разве от наших корреспондентов можно что-то утаить? Кто разгневал Ирину Аллегрову, почему Игорь Николаев задумался о домике в Краснодарском крае и как Киркоров вступился за Пугачеву, читайте в нашем репортаже.

Киркоров станет бизнесменом

Филипп Киркоров на «Новой волне» переживал: в один из дней прошел его вечер. Знаменитости перепели песни из репертуара Фила. Для зрителей стало удивлением, что среди выступающих не было двух его экс-муз: Азизы и Анастасии Стоцкой. Не приехала и Алла Пугачева. Зато сам Киркоров в один из дней появился в рубашке с изображением своей бывшей.

– Что теперь должна сделать Алла? – поинтересовались у него журналисты.

– Запомните: Алла Пугачева никому ничего не должна! – заявил певец.

Кстати, Киркоров признался, что вновь собирается заняться бизнесом. В Москве он готовится открыть собственный караоке-клуб. Причем располагаться он будет по соседству с бургерной его заклятого друга Тимати. Караоке-клуб он открывает вместе с партнером. Правда, как между ними будет распределяться прибыль, Филипп пояснять не стал.

Ирина Аллегрова на «Новой волне» бушевала. А все из-за организаторов, которые обычно предоставляли «императрице» гримерку в двух шагах от сцены. Но во время вечера Филиппа Киркорова апартаменты Аллегровой почему-то отдали Лайме Вайкуле. Ирине же предложили переодеваться в одной комнате с Ани Лорак. Узнав об этом, Аллегрова разразилась матерной тирадой.

– Они что (матерное слово), что ли? – возмущалась «императрица», несмотря на присутствие журналистов.

Никакие уговоры на Аллегрову не подействовали. Она пошла к своей привычной гримерке, но наткнулась на надпись «Лайма Вайкуле». Открывать дверь Аллегрова не стала. Потоптавшись минут пять, она все же пошла к Ани Лорак. На следующий день привычную гримерку Аллегровой вернули, а Лайму перевели в другую. Ирина на «Новой волне» спела несколько премьерных песен, в том числе и новый дуэт с Григорием Лепсом. Правда, слухи о своем уходе со сцены комментировать не стала. А люди из ее окружения подтвердили: сольных концертов до Нового года Ирина давать не планирует.

Ирина Аллегрова // Фото: Денис Сорокин

Дочь Николаева сидит без электричества

Игорь Николаев в перерывах между выходами на сцену резвился в Черном море. Отправиться на морскую прогулку его уговорил давний друг Олег Газманов. Николаев сначала к призыву Олега отнесся с опаской, но потом все же согласился.

– Не нырял в Черном море лет сто, – заявил певец. – Сегодня первый раз в XXI веке. А главное – здесь ни ураганов, ни акул. Может, все-таки Сочи?

На мысли о покупке недвижимости его натолкнул ураган «Ирма», пронесшийся над Майами. Певец с содроганием рассказывал, что в Америке последствия стихийного бедствия переживают до сих пор. Людям, в том числе и дочери композитора Юле, даже запрещают выходить из дома.

– В городе введен комендантский час, закрыты магазины, – сообщил Игорь. – Хорошо, что у Юли есть некоторый запас продуктов. Наш дом полностью обесточен. Когда дадут электричество, неизвестно. У нас есть генератор, Юля его включает и заряжает телефон. Самое ужасное в том, что никто не знает, сколько еще это продлится. А народу уже говорят, что на город надвигается новый ураган – сильнее, чем «Ирма».

Маша Распутина приехала на «Новую волну» после долгого перерыва. Перед выходом на сцену Маша резвилась в местном бассейне. На «Новой волне» звезде пришлось заметно понервничать. Распутина пела живьем, и микрофон на первой фразе песни попросту не сработал. Из-за технических проблем Марии пришлось петь дважды. Во второй раз зрители темпераментную Машу встретили стоя.

– Мне муж запрещает выступать! – заявила артистка, когда у нее спросили о том, почему она так редко радует зрителей. – Поэтому я нечасто появляюсь на сцене. Мне Филипп предлагает отправиться с ним в гастрольный тур, но супруг против. Надо будет его уговаривать.

Лазарев помирился с Биланом

Проблемы возникли и у Сергея Лазарева. Он, как и Распутина, пел живьем и часто забывал слова собственных песен. В результате номера пришлось переписывать.

– Я – перфекционист, – заявил певец. – Если не перепишу номер, то сегодня вечером себя просто съем!

– Ты представляешь, если ты себя сожрешь, как будет радоваться Билан, – тут же нашелся Николай Басков. Но Лазареву шутка показалась неуместной.

– Коля, мы с ним уже дружим! – заявил певец.

Яна Рудковская ходила на вечерние концерты «Новой волны» ежедневно, как на работу. В один из дней продюсер появилась вместе с сыном, которого решила сделать звездой. Парень взял псевдоним Коляс и выступает в паре с Владом Раммом.

Яна Рудковская решила сделать звездой старшего сына // Фото: Денис Сорокин

– Я очень волнуюсь: вы просто не представляете как! – не могла найти себе места Яна. – Коля сегодня будет выступать!

Надо сказать, что свою порцию аплодисментов Николай сорвал. Особенно громкими они стали в тот момент, когда зрителям объявили, что перед ними – сын Яны Рудковской. Из Сочи сама Яна укатила за пару дней до окончания конкурса – в Москве ей нужно было готовиться к венчанию.

Валерий Леонтьев отрывался не только на концертах, но и на афтепати. Глядя на то, как зажигает Валерий Яковлевич, присутствующие лишь округляли глаза. Лихо отплясывала на ночных тусовках и Светлана Лобода. А вот солист «Руки вверх» Сергей Жуков появлялся только на официальных мероприятиях.

– Мы – трудно вытаскиваемые люди, стараемся не врываться в пучину шоубизнеса, – заявил Сергей. – Детей от музыки тоже держим подальше. Я не настаиваю, чтобы они шли по моим стопам. Мне бы не хотелось, чтобы им говорили: «Вот, это вас папа протолкнул!»

Победителем «Новой волны» в этом году стал Сардор Милано. Зрителям он известен как участник прошлого «Голоса».