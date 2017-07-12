Бывший муж Натальи Юнниковой: Она была дома с детьми, а не на застолье

Бывший муж звезды «Возвращения Мухтара» Натальи Юнниковой рассказал Sobesednik.ru, как актриса впала в кому.

В пятницу, 22 сентября, появились сообщения о том, что известная актриса, звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова находится в больнице в тяжелом состоянии.

Врачи говорят об обширном кровоизлиянии в мозг, а пресса сообщает, что актрису госпитализировали после неудачного падения, якобы на одном из застолий. Намекают и на версию о якобы нетрезвом состоянии Юнниковой в момент происшествия.

Антон Федотов, режиссер, бывший муж Натальи Юнниковой, рассказал Sobesednik.ru, что в действительности случилось с актрисой:

— У Наташи случился инсульт, она в это время не была ни на каком застолье. Она была дома с мамой и нашим сыном Роланом. Ее отвезли в больницу. Врачи ввели ее в искусственную кому. Медики говорят, что теперь многое зависит от того, как поведет себя организм Наташи. Операция пока не показана. Я на связи с врачами, держу руку на пульсе, надеемся на лучшее.