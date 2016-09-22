Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №35-2016
06:07, 22 Сентября 2016 Версия для печати

Дима Билан похудел из-за гастрита

Дима Билан
Дима Билан
Фото: Ольга Лоскутова

Дима Билан опроверг слухи о своем недомогании, узнал Sobesednik.ru

Дима Билан опроверг слухи о своем недомогании. В последнее время певец сильно похудел, что спровоцировало слухи о его различных болезнях. Оказалось, артист сдал из-за гастрита. Впрочем, Дима просит не переживать за его здоровье.

– Пришлось подумать над диетой, – рассказал Sobesednik.ru певец. – Теперь я питаюсь через каждые два-три часа. Ем очень мало, но есть хочется. По утрам варю себе кашки: рисовые, овсяные. Теперь умею это делать здорово. Могу даже манную кашу сварить. А вообще мой вес меня устраивает. Появилась забытая пластика. Так что поправляться не планирую.

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