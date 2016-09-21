Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №35-2016
15:03, 21 Сентября 2016 Версия для печати

К Успенской вернулась дочь

Любовь Успенская с дочерью Таней
Любовь Успенская с дочерью Таней
Фото: Денис Сорокин

У Любови Успенской появился повод для череды застолий. К ней приехала дочь, что называется, на ПМЖ, узнал Sobesednik.ru.

– Таня много лет жила за границей – во Франции, в Испании, в Америке, в Коста-Рике, – объясняет Успенская, – а недавно вернулась и сказала мне: «Мама, я пожила в разных странах и поняла одно: лучше России места нет! Я не хочу отсюда никуда уезжать. Поехать отдохнуть на две недельки – ок, но жить буду только здесь!»

В Россию Таня вернулась одна – без своего бойфренда-художника, с которым жила последние пару лет во французском Лионе. Девушка рассталась с возлюбленным.

– Этот парень не ровня дочке, он совсем не хочет развития, – объясняет Любовь Залмановна. – Я в их отношения не лезла. Помните, как в том анекдоте? Теща говорит зятю: «Сыночек, у меня одна просьба: когда я умру, сожгите меня, а пепел разбросайте по двору». А зять ей в ответ: «Мама, о чем вы говорите? Легкий ветерок – и вы опять дома!» Я не такая. Никаких нравоучений. Сейчас Таня одна. Каким должен быть ее парень? Мне важно, чтобы она любила по-настоящему. Конечно, он не должен быть из трущобы. Должен быть талантлив. Но самое важное – разделять с ней все ее взгляды. Она у меня девочка всесторонне развитая. Каждый день занимается танцами и йогой, которую и мне преподает.

Теперь девушка будет сопровождать звездную маму на гастролях.

– Татьяна хорошо играет на гитаре и фортепиано, – рассказывает Успенская. – Поэтому она будет аккомпанировать мне под рояль. Боевое крещение состоится на ее родине, в Америке, где в конце сентября у меня состоятся сольные концерты.

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