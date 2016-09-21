Шоу-бизнес
Источник: «Собеседник» №35-2016
06:02, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Беременная Собчак унизила Валерию

Беременную Собчак в Сочи старались не беспокоить
Беременную Собчак в Сочи старались не беспокоить
Фото: Ольга Лоскутова

Ксения Собчак на «Новой волне-2016» поглумилась над певицей Валерией, узнал Sobesednik.ru.

«Новая волна-2016» войдет в историю как самое спокойное музыкальное мероприятие лета. Никаких громких скандалов, на счастье организаторов, не случилось. Потрепала нервы коллегам только Ксения Собчак, которая в Сочи в очередной раз сцепилась с Валерией.

Скрывает пол ребенка

Беременную Собчак в Сочи старались не беспокоить, особенно в дни закрытия фестиваля. Даже ее мать Людмила Нарусова боялась лишний раз подойти к дочери. С ней она общалась в основном по вечерам за кулисами, когда Ксюша собиралась в гостиницу.

– Вы не поверите, она даже мне не говорит, кого ждет! – сокрушалась у гримерки дочери Людмила Борисовна. – А я хочу, чтобы Ксения родила двойню.

Несмотря на интересное положение, Собчак не стала более сговорчивой и покладистой. Во всяком случае, в плане работы. Сначала она поскандалила с телевизионщиками, заснявшими ее выход из дамской комнаты, а потом сорвалась на свою давнюю оппонентку – певицу Валерию. Так, на сцене, услышав слова новой песни Валерии, Собчак презрительно ухмыльнулась. А когда певица закончила выступать, не сдержалась.

– Несмотря на возраст и троих детей, ее тело все еще хочет любви! – заявила Ксюша перед многотысячным залом.

Стингу подарили халат

Валерия изменилась в лице, но оставила хамскую выходку Собчак без ответа. Не стал активно вступаться за супругу и Иосиф Пригожин.

певица Валерия
певица Валерия
Фото: певица Валерия

– У Собчак спросите, почему она опять нас трогает, – заявил нам продюсер. – Я не обращаю на нее внимания. У меня на Собчак уже давно выработался иммунитет.

Едкие слова Собчак на следующий день нивелировал легендарный Стинг, приглашенный выступить в финале «Новой волны». Увидев Валерию, певец едва не потерял дар речи: настолько он был поражен ее красотой.

– У нее такие глаза! – не удержался от комплимента певец.

Чтобы пообщаться со Стингом, выстроилась целая очередь российских артистов. Впрочем, ни с кем разговаривать артист не стал, но с каждым желающим сделал селфи. И осчастливил Филиппа Киркорова, взяв подарок от поп-короля – именной халат.

Стинга в Сочи охраняли, как президента, расчистив закулисье от посторонних. Из российских звезд подобную охрану попросил лишь Сергей Шнуров. Правда, особого ажиотажа вокруг него не было. В Сочи Шнур вел себя прилично и повсюду появлялся вместе с женой Матильдой.

В свободное от выступлений время артисты отдыхали. Александра Розенбаума, который удивил зрителей дуэтом с певицей Зарой, часто видели за чашечкой кофе и книжкой в местном кафе. Леонид Агутин и Игорь Николаев играли в теннис, Алексей Воробьев – в пляжный футбол.

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