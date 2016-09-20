Дмитрий Миллер ищет суррогатную мать

В сентябре стартует девятый сезон сериала «Светофор» на канале «Че»

Закадычные друзья Сева, Паша и Эдик снова вместе. Они, как и раньше, весело проводят время, пока однажды в их жизни не появляется старый школьный товарищ (Оскар Кучера). Теперь парни пробуют примерить на себя роль крутых боссов – большие деньги, крутые тачки и пальцы веером. Выдержит ли крепкая мужская дружба проверку длинным рублем?

В этом сезоне Эдик (Дмитрий Миллер) открывает свою студию звукозаписи и пытается обзавестись потомством. Вот уже год, как они с Лизой не могут стать родителями.

Бросил мединститут

– Команда «Светофора» снова в сборе. Но в вашей компании теперь новый герой – Роман (Оскар Кучера), с появлением которого начинается разлад среди друзей?

– Ну, можно и так сказать. Роман появляется очень эффектно, Эдуард даже начинает ревновать своих друзей к нему, слишком уж он привлекает к себе внимание. Однако потом все становится еще более интересно.

– С какими трудностями придется столкнуться вашему герою в новом сезоне?

– Мой герой начинает активно заниматься вопросами продолжения рода. Эдуард и Лиза ходят по больницам и дорогим клиникам, без конца сдают анализы, проходят обследования и даже изучают вопросы суррогатного материнства. Мне очень нравится, как Эдуард втягивается в этот процесс, становится ответственным и принимает активное участие в решении этой проблемы. И я очень рад, что мы поднимаем эту важную тему в нашем проекте.

– Может быть, эта тема вам близка, так как вы хотели стать врачом?

– Возможно. Я бросил медицинский университет и решил поступать в «Щепку» (Щепкинское театральное училище). Мои родители были, мягко говоря, не в восторге. Но я очень благодарен и признателен им за то, что тогда они отнеслись к моему выбору с пониманием и поддержали меня. Не знаю, сложилась бы моя карьера врача или нет, но я не вижу себя в этом, хотя медицина – очень интересная штука.

«Деньги вносят разлад в отношения»

– Есть качества, которые не нравятся вам в вашем герое?

– Мой герой очень искренний, хороший друг, и он прошел большой путь от ловеласа до семьянина. Я очень его люблю – за его бескомпромиссность, отзывчивость и многое другое. Даже когда Эдик был героем-любовником, к каждой девушке он испытывал искренние чувства. Эдуарду было одинаково тяжело расставаться с девушками, даже если с одной он знаком сутки, а с другой – полгода (улыбается).

– Как вы относитесь к совместному бизнесу между друзьями?

– У меня нет совместного бизнеса с друзьями, слава Богу! Но есть горький опыт моих одноклассников. В 1992 году, когда я вернулся из армии, они замутили какой-то совместный бизнес. Сначала все шло в гору. Но спустя некоторое время они рассорились и разбежались и до сих пор не общаются, а ведь прошло уже больше 20 лет!

– Какими поступками для вас характеризуется мужская дружба?

– Искренностью в первую очередь. Не знаю, дружба – это такая форма мужской любви. С настоящим другом ты можешь проводить время без конца, говорить обо всем и делать все, что хочешь. Но, честно говоря, дружеские отношения очень хрупкие. Их могут разрушить ревность, деньги, женщины...

– В дружбу между мужчиной и женщиной верите?

– Нет (улыбается). Я считаю, что не может быть такой дружбы. Между мужчиной и женщиной всегда должно быть какое-то влечение – против природы не пойдешь. А вот когда между влечением возникает еще и дружба, то это просто прекрасные отношения.

– Чем увлекаетесь?

– Есть желание создать свою музыкальную группу. Недавно я познакомился с классными парнями, и мы сейчас пытаемся что-то придумать на эту тему. В выходные я стараюсь проводить время с семьей.