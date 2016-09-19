Шоу-бизнес
06:01, 19 Сентября 2016 Версия для печати

"Человек года" под мухой: Шнур поддержал традицию

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru побывал на церемонии вручения премии журнала GQ, звездой которой стал лидер группы «Ленинград».

Премия GQ собрала весь цвет российского шоубиза. Дамы сверкали платьями со стразами, наряды джентльменов отличались лишь галстуками и бабочками. Многие знаменитости в этом году пришли в гордом одиночестве: Надежда Михалкова, Екатерина Одинцова, Светлана Бондарчук... А некоторые, напротив, не смогли определиться с выбором партнера и потому пришли с двумя.

Рэппер Тимати появился с бывшей подружкой, матерью своей дочери Алисы, моделью Алёной Шишковой и с нынешней дамой сердца Анастасией Решетовой. Судя по лицам девушек, обе были не очень довольны происходящим.

Впрочем, в этом году на премии главной звездой среди мужчин стал Сергей Шнуров. Артист унес две статуэтки – его признали не только музыкантом года, но и Человеком года. От радости матерщинник налегал на спиртное и при всех лапал жену с криками: «Моя!», «Мое сокровище!», «Никому не отдам!» Мадам Матильда только улыбалась: к выходкам своего благоверного она давно привыкла. Кто-то из репортеров при Шнуре вспомнил, что когда в прошлом году главную премию получил Евгений Цыганов, то актер упился в хлам. «Так не будем же нарушать традицию!» – хмыкнул Шнур и потянулся за бокалом.

Режиссером года ожидаемо назвали Кирилла Серебренникова, актером года – Константина Хабенского. Актриса Ирина Горбачева, прославившаяся смешными роликами в соцсети, отхватила статуэтку «Женщина года». Горбачева в этот вечер не шутила, но все равно заставила сплетниц говорить о себе благодаря своему весьма откровенному наряду.

Сергей знает, кто укусил Троицкого

Написание Сергеем Шнуровым песни для детской телепрограммы оказалось неожиданным для многих, в том числе для критика Артемия Троицкого. Один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР заявил, что его коробит, когда детские песни пишет такой записной хам, как лидер «Ленинграда». По словам 61-летнего Троицкого, пару лет назад перебравшегося в неторопливый Таллин, то, что Шнуров взялся за творчество для самых маленьких, до боли лицемерно. Критик прошелся и по личным качествам Сергея, назвав того алчным, но талантливым парнем. Сам 43-летний горлопан и разрушитель музыкальных границ не остался в стороне, высказав предположение, с какого такого перепугу уехавший из России человек, в прошлом году называвший Путина не иначе как злодеем, вдруг начал поливать Шнурова.

– Его высказывания абсолютно совпадают с консервативными активистами. «Предел цинизма», «безнравственность» и «аморальность» – такими эпитетами изобилуют его речи, как будто А. Троицкого православный депутат укусил. Что ж, я рад тому, что в наше тяжелое время «Ленинград» объединяет столь далекие друг другу миры.

читайте также:Сергей Шнуров и Софико Шеварднадзе
Софико Шеварднадзе: Шнуров лучше, чем о нем думают!
Софико Шеварднадзе рассказала в интервью Sobesednik.ru о новом совместном телешоу с Сергеем Шнуровым »

читайте также:Артемий Троицкий
Артемий Троицкий: Виноваты держимордовские тенденции
Артемий Троицкий высказался для Sobesednik.ru о серии отмен музыкальных фестивалей в Москве »


Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Пища наша, или 8 продуктов для здорового пищеварения
07:03, 19 Сентября 2016
Памятка Sobesednik.ru о восьми самых полезных и доступных видах продуктов
»
"Человек года" под мухой: Шнур поддержал традицию
06:01, 19 Сентября 2016
Sobesednik.ru побывал на церемонии вручения премии журнала GQ, звездой которой стал лидер группы «Ленинград»
»
Изобретатель "митинга на диване": Надо самим стать властью!
00:01, 19 Сентября 2016
Главный редактор «Жулебинского бульвара» – о свободе слова, чиновничьем беспределе и митингах на диване
»