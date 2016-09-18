Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №36-2016
11:04, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Мел Гибсон опять запил

Мел Гибсон
Мел Гибсон
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru узнал, почему Мел Гибсон снова погрузился в бездну алкоголизма.

Бывает, знаменитостей тянет к бутылке от проблем, а бывает и наоборот, яркий пример чему – Мел Гибсон, после череды громких скандалов совсем было зачахший на задворках Голливуда, но теперь снова заявивший о себе в полную силу.

Отметивший в этом году 60-летие артист-скандалист представил свою пятую режиссерскую работу – военную драму «По соображениям совести». Судя по отзывам критиков на Венецианском кинофестивале, снял старина Мел очередной шедевр. Мировая премьера случится только в ноябре, но окрыленный лавиной дифирамбов Гибсон до того разомлел, что его рука сама собой потянулась к стакану.

По сообщениям приближенных к талантливому кинематографисту людей, седовласый многодетный отец держался почти все время, пока готовил к выпуску эту основанную на реальных событиях историю, где кровь едва ли не хлещет на зрителей. А сейчас позволил себе расслабиться, запивает крепкие напитки пивом и мало в чем себе отказывает. Пожалуй, единственный сдерживающий фактор, способный не довести сорвавшегося с цепи Мела до белой горячки, – работа вообще и обязательный для фильмов с бюджетом за 50 млн долларов промотур в частности, во время которого режиссер должен нахваливать собственное творение, желательно не деморализуя собеседников густым запахом перегара.

читайте также:Мел Гибсон и Оксана Григорьева
Мел Гибсон отомстил Григорьевой
Мел Гибсон отомстил Оксане Григорьевой, несколько лет назад обвинившей его в рукоприкладстве, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Мел Гибсон не захотел играть возрастную роль отца Тора в одноименном фильме
Роль отца Тора должен был сыграть Мел Гибсон
Мел Гибсон отказался играть роль отца Тора во франшизе о приключениях знаменитого бога из скандинавского эпоса »

Петрова Ксения

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Итоги выборов в Алтайском крае оказались под угрозой отмены
11:25, 18 Сентября 2016
Глава ЦИК РФ пригрозила отменой результатов выборов в Алтайском крае из-за планировавшихся «круизных голосований»
»
Мел Гибсон опять запил
11:04, 18 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал, почему Мел Гибсон снова погрузился в бездну алкоголизма
»
Австралия признала участие в авиаударах по сирийским военным
11:03, 18 Сентября 2016
Австралия признала свое участие в атаке, во время которой погибли 62 сирийских военнослужащих
»