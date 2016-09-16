Роман Жуков: Меня вытащили с того света

Исполнитель хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» попал на операционный стол, узнал Sobesednik.ru.

По словам Ромы Жукова, это – последствия тяжелой операции, проведенной несколько лет назад. Но сейчас музыкант чувствует себя хорошо. Мы были первыми, с кем он поговорил после выхода из наркоза.

Операцию можно было провести под местной анестезией, но певец все же решился на общий наркоз.

– Я такой капризный, – признается 49-летний Роман, отец шестерых детей, – до меня только дотронься, сразу начинаю нервничать. Поэтому врачи решили, что меня лучше усыпить, чтобы не было проблем. Я боюсь боли.

За неделю до операции Роман обнаружил на животе небольшой гнойник.

В многодетной семье Жуковых в этом году на одного школьника стало больше Фото: пресс-служба Ромы Жукова

– Он выглядел, как обычный прыщик, но потом я заметил, что он гноится и все больше воспаляется. Да и образовался прямо на шраме от старой операции, которую перенес на кишечнике шесть лет назад. Тогда я решил обратиться к врачам Волынской клинической больницы №1. Они-то мне и сказали, что прыщ этот необходимо срочно удалять.

Как оказалось, в старом шве осталась нитка, которая воспалилась и загноилась.

– Дело в том, что шесть лет назад у меня был дивертикулит (грыжевидное выпячивание кишечной стенки. – Авт.), что впоследствии привело к разрыву кишечника, – вспоминает артист. – Представляете себе, как выглядит грыжа на автомобильном колесе. Так вот, дивертикулит – это то же самое, только на кишечнике. Все обнаружилось тогда, когда начался перитонит, была серьезная операция. Меня, можно сказать, с того света вытащили.

С тех пор о той операции Жуков не вспоминал. Если бы не нитка. Как объяснили певцу врачи, здесь нет ничего страшного.

– Это остаточное явление, – пояснил Роман. – Я когда приехал на первоначальный осмотр, мой врач сказал, что это нестрашно. По его словам, у некоторых ветеранов войны таким образом пули до сих пор вылезают – физиология такая.