Лена Летучая сняла обручальное кольцо

Как стало известно Sobesednik.ru, Лена Летучая вновь заставила всех говорить о себе.

Недавно блондинка вышла замуж за своего возлюбленного – Юрия Анашенкова. Свадьбу Летучая сыграла в Греции, а после отправилась в путешествие на Мальдивы. В новом семейном статусе звезда впервые появилась на «Новой волне» в Сочи.

– Надеюсь, после нашей программы сервис в Сочи стал лучше. А мест для комфортного отдыха больше. В Сочи, безусловно, нужно ехать отдыхать, однако надо избирательно относиться к гостиницам и ресторанам! – заявила Лена.

Каково же было удивление присутствующих, когда они заметили, что Летучая появилась на одном из концертов без обручального кольца. Почему не носит свадебный атрибут, блондинка пояснять не стала. Может, обиделась на любимого? В любом случае Sobesednik.ru желает Летучей счастья в семье, а в случае ссор – сладких примирений.