Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №35-2016
07:04, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Оксана Федорова беременна в третий раз?

Оксана Федорова
Оксана Федорова
Фото: Instagram

В соцсети Instagram Оксана Федорова все чаще размещает фото, на которых она в свободной одежде, узнал Sobesednik.ru.

На некоторых кадрах бывшая мисс Вселенная и экс-ведущая «Спокойной ночи, малыши!» закрывает живот рукой или же встает в позу боком, чтобы живот не было видно. Из-за этого появились слухи, что 38-летняя красавица в положении. Более того, поклонники предполагают, что у их любимицы будет девочка. Сплетни Федорова пока не комментирует. Но в интервью «Зажигай!» Оксана не раз признавалась, что мечтает стать многодетной матерью, добавляя, что семья для нее всегда имела первостепенное значение.

Напомним, в 2011 году телеведущая вышла замуж за офицера ФСБ, ныне сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина. Супруги воспитывают двоих детей – сына Федора и дочь Елизавету. Мы желаем паре стать многодетными родителями.

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