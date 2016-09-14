Кейт Мосс ушла в запой

Манекенщица пьянствует из-за мужа, не дающего ей развод, узнал Sobesednik.ru.

Одна из самых знаменитых супермоделей мира снова ушла в отрыв: Кейт Мосс начинает выпивать уже днем, и обеды для нее зачастую плавно перетекают в настоящую вечернюю попойку. По признанию близких 42-летней британки, алкоголь помогает ей уйти от проблем, связанных с невозможностью выйти замуж за 29-летнего фотографа Николя фон Бисмарка. Беда в том, что законный муж манекенщицы, Джейми Хинс, уже год не дает ей развод.

47-летний музыкант и прежде был не прочь заработать на славе своей супруги, например продавая ее эротические фотографии, но теперь, когда барышня ему изменила, категорически отказывается подписать документы об отказе от финансовых претензий. По мнению Хинса, он долгие годы в ущерб собственному творчеству нянчился с зависимой от всех возможных пороков звездой, вечно вытаскивая ту из передряг и занимаясь ее здоровьем, и сегодня, когда знаменитость планирует новую жизнь с другим, считает логичным получить некоторое количество денег, заработанных Кейт, по сути, благодаря его постоянным стараниям. Ведь если бы не он, уверяет Джейми, часть контрактов дамочка вовсе не могла бы подписать по той простой причине, что она была физически не в состоянии этого сделать.

Именно рокер помогал ей возвращаться к трезвому образу жизни, то и дело определяя модель в реабилитационные клиники. А учитывая, что, по самым скромным подсчетам, состояние Мосс оценивается в сумму свыше ста миллионов долларов, из которых она только за минувший год заработала пять, гитарист требует свою долю. Кейт вроде и готова заплатить отступные, но пара никак не может договориться об их размере – взгляды пока еще супругов расходятся. С одной стороны, англичанка согласна, чтобы будущее счастье обошлось ей в копеечку, с другой – ее время от времени начинает душить жаба и звезда подиума начинает торг. Неуступчивый муж заявляет, что ему подачки не нужны, и все это заканчивается тем, с чего мы и начали – очередной попойкой Кейт.