Джессика Альба: Я была уверена, что умираю

Sobesednik.ru узнал о том, как Джессика Альба относится к собственным кинообразам и насколько соответствует им в жизни.

Заботливая мать двух очаровательных дочерей и успешная бизнесвумен в жизни, на экране Джессика Альба предстает сексапильной красоткой, покоряющей зрителей мужского пола своим декольте. Так бывало прежде, так случилось и в этот раз, когда 35-летней актрисе досталась главная женская роль в боевике «Механик: Воскрешение», где Альба играет возлюбленную героя Джейсона Стэтхема, которую похищают, вынуждая ушедшего на покой киллера вновь взяться за убийства.

– У вас две маленькие дочери, а вы снимаетесь то в «Городе грехов», то теперь в продолжении криминального триллера «Механик», хотя эти фильмы детям до восемнадцати смотреть не рекомендуется.

– Вообще-то первую часть «Города грехов» можно было смотреть начиная с шестнадцати, но вы правы: это не то, что я буду рекомендовать к просмотру дочерям. Быть может, когда подрастут, но не сейчас. Возможно, с возрастом и сама переключусь на сказки, вот только вопрос, будет ли это по-прежнему интересно моим детям (смеется).

– Вы уже видели «Механик: Воскрешение»?

– Пока еще нет, но играть с Джейсоном было сплошным удовольствием. Временами я просто любовалась им: никогда прежде не видела, чтобы кто-то еще мог творить то, что делает он. Мне кажется, даже не каждый каскадер отважился бы. Признаюсь, я с некоторых пор начала испытывать боль в коленях из-за начинающегося остеоартроза. С этим ничего не поделаешь – это генетическое. На съемках «Механика» заставляла себя тренироваться, начиная упражнения с длительной разминки, чтобы было легче. Но если сравнивать с тем, что делал Стэтхем, можно сказать, что я просто била баклуши. Не знаю, какой он в жизни, но на площадке это настоящий огонь.

– А вы в жизни какая?

– Дома я простая, современная мать, которая много работает, чтобы заботиться о своей семье.

C Джейсоном Стэтхемом Фото: Global Look Press

– Вы и ребенком были такой ответственной?

– Ничего подобного: я была дерзкой и не по годам развитой, жила в своей вселенной, всегда хотела больше и не могла дождаться, когда подрасту. Помню, в ту пору очень боялась призраков. Маленькой часто оставалась в доме моих деда и бабушки и видела много странных вещей, например, тени, происхождение которых никто не мог объяснить. А дальше было еще хуже: первый дом, который купили родители, был в Техасе, и в нем тоже происходили загадочные, ужасно пугавшие меня вещи, из-за чего я иногда вовсе не могла вылезти из кровати или даже открыть дверь.

– Помните, как получили свои первые деньги?

– Да. Я присматривала за детьми поменьше в моем квартале. Но в первый раз это было совсем невыгодно для меня. Устроившись подрабатывать няней, я сразу же осталась без гроша в кармане, потому что потратила все деньги, полученные от родителей этих детей за мой тяжкий труд, на пиццу, дабы разбушевавшиеся малыши хотя бы немного успокоились (улыбается).

– Кем вы хотели стать в то время?

– Актрисой. Хотя совсем маленькой и подумывала стать морским биологом, потому что обожала дельфинов и вообще всяких рыб. Но, в отличие от кино, это никогда не было моей настоящей мечтой.

– Помните свою первую любовь?

– Это была влюбленность, потому что большую, истинную любовь познала только тогда, когда восемь лет назад родила свою первую дочь Онор Мари. Любовь к моим детям сильнее, чем любая другая, знакомая мне до сих пор.

– Вы когда-нибудь платили за любовь?

– Никогда. И быстро научилась отличать парней, которые были заинтересованы во мне, от тех, кого волновали только мои деньги или мой успех.

– Есть что-то, о чем сожалеете?

– Что позволяла другим людям влиять на меня и мой выбор. Не знаю даже, сколько лет мне потребовалось, чтобы начать отстаивать свою точку зрения вместо того, чтобы слушать многочисленные дрянные советы.

С семьей Фото: Global Look Press

– Вы такая правильная. Неужели даже не крали никогда?

– Ни разу в жизни! Мама часто говорила, что Бог накажет меня, если осмелюсь украсть хоть что-нибудь, поэтому у меня постоянно было чувство, что этого нельзя делать хотя бы потому, что за мной постоянно наблюдают (смеется). Если уж у нас вечер откровений, могу сознаться, что совершила убийство. Не горжусь этим, и все же убила муравьев прямо на тротуаре. Я была маленькой, и мне было интересно, что с ними случится, если направлю на ни в чем не повинных насекомых увеличительное стекло, когда светит солнце. Результат вам известен.

– Сегодня, если бы вы имели на руках лицензию на убийство, кто бы стал вашей мишенью?

– Это не в моем характере, но если кто-то напал бы на мою семью или я бы увидела, как атакуют невинного человека, могла бы найти в себе мужество и встать на защиту или даже использовать оружие. По моему мнению, женщины могут быть такими же жестокими, как и мужчины, если в этом есть необходимость.

– Если бы была возможность выбрать любого для компании на вечер, кто бы это стал?

– Я бы с удовольствием провела вечер со Стивом Джобсом, он был настоящим провидцем. Был уверен в своих идеях и способностях, даже когда все вокруг не верили в его успех. В этом мы с ним похожи: я тоже должна была навязывать себя, чтобы достичь того, что у меня есть сейчас.

– Когда вы плакали последний раз?

– Когда смотрела фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин» с моими детьми. В детстве это было мое любимое кино. И я давно хотела показать его моим девочкам, чтобы разделить с ними собственные эмоции.

– Вам знакомо ощущение приближающейся смерти?

– Однажды в самолете у меня был аллергический приступ, который едва меня не удушил. В тот момент я вообще не могла дышать, – рассказала Джессика Альба Le Matin. – Всего несколько минут, но этого хватило, чтобы решить, что я умираю.