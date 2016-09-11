Суханкина показала детям дорожающий Крым

Певица из группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала Sobesednik.ru о своем путешествии в Крым.

Золотой голос группы «Мираж» Маргарита Суханкина вернулась из Евпатории, где три недели отдыхала с детьми. Певица рассказала «Зажигай!», почему предпочла Крымский полуостров заграничным курортам, как она развлекалась с дочерью и сыном.

«После моря меньше болеют»

– Отдыхать нам было очень весело, – начала наш разговор Маргарита. – Сережа и Лера с нетерпением ждали поездки. Конечно, им нравится и в Подмосковье, но раз в год отвести детей на море – святое дело. Морская вода, неповторимый крымский воздух, солнце лучше любых иммуностимуляторов! Я даже заметила, что, когда мы начали выбираться на море, дети стали меньше болеть. Да и потом, совместный отдых укрепляет отношения родителей и детей.

– Почему вы выбрали именно Крым?

– Я люблю Крым еще с юности, сама сюда приезжала в студенческие годы, когда училась в консерватории. Можно сказать, что я знаю Крым как свои пять пальцев. Здесь совершенно уникальная природа – полуостров, как маленькая Италия, такой же живописный и красивый край. В Крыму неповторимый лечебный воздух, много достопримечательностей и очень много фруктов, овощей. При этом эти фрукты натуральные, вкусные и ни в какое сравнение не идут с теми, что можно купить в Москве в магазинах. Помните, как в старых советских фильмах про беспризорников: все они из столицы бежали в Крым потому, что там… яблоки! И правильно делали – витамины всем нужны! (Смеется.)

– Вам ближе пляж или горы?

– Считаю, самый полезный отдых – и на пляже позагорать, и в море поплавать, и поехать куда-нибудь в горы. Я не зря выбрала Евпаторию – самый лучший детский курорт: песчаные пляжи, неглубоко, детей можно отпустить повозиться в песке у самого моря. Вы не представляете, какие они у меня строители! Такие замки возводят! Да еще и рвами с водой их окружают. Мне кажется, они могли бы целый день провести на пляже, но я, конечно, не разрешаю: все-таки солнце слишком активное – можно сгореть за считаные минуты. Поэтому на пляж ходили только в положенное время: до 12 и после 5, и с собой всегда масса всевозможных солнцезащитных средств. В горы тоже выбираемся пару раз за отдых – детям в горах сложно, приходится много ходить, но им нравится туризм, поэтому они с радостью готовы куда-то лезть.

«Впервые видела белых львов»

– Как реагировали дочь и сын, если вас узнавали?

– Они всегда радуются, когда меня узнают на улице, в магазинах, кафе. Им, безусловно, это приятно. Реакция такая: здороваются и просто стоят рядом, улыбаются, никогда не вмешиваются в разговор. Потом, когда остаемся наедине, говорят мне: «Мама, ты знаменитость!» Я улыбаюсь.

– Что детям больше всего понравилось?

– Мы ездили в Ялту, посетили Долину сказок. Сереже и Лере очень понравилось, фотографировались с персонажами, побывали на представлении, поиграли там. Масса впечатлений! В Евпатории посетили дельфинарий, покатались на историческом трамвайчике. Еще мы побывали в парке львов «Тайган». Дети были в полном восторге, тем более львы и тигры проживают там практически в естественных условиях. С малышами можно даже сфотографироваться на память. Меня больше всего поразила территория, которую занимает этот зоопарк, – такая большая, мне кажется, животные там достаточно вольготно себя чувствуют. Там живут не только кошачьи, есть кенгуру, обезьяны, медведи. Детям больше всего понравились еноты и белые львы, я и сама таких впервые увидела. Классный зоопарк. Жаль, в Москве такого нет.

– Меняется ли ваш рацион на время отдыха?

– Конечно, меняется, поскольку мы живем в отеле и у нас, как говорится, все включено: и завтраки, и обеды, и ужины. Мы выбрали хороший отель – кормят, как дома, так что любим всё. Вообще в Крыму своя традиционная, уже многовековая кухня. Я, например, очень люблю лагман, перцы в меду, пирожки на гриле.

«Дети были в полном восторге...» Фото: личный архив Маргариты Суханкиной

– Все говорят, что цены взлетели. Дорого обошелся отдых?

– Цены действительно выросли, судите сами: билет в зоопарке «Тайган» для взрослого стоит 900 рублей, для ребенка – 450, взять напрокат электромобиль на троих – 2000 рублей в час, но зоопарк настолько огромный, что часа, чтобы его посмотреть, явно недостаточно. Отдых в Крыму, безусловно, стал дороже, но, на мой взгляд, он стал более комфортным и интересным.

– Что посоветуете тем, кто раздумывает, куда ехать?

– Обязательно ехать в Крым! Потому что это природа, море, солнце, воздух! И тут можно отдыхать по-разному: ходить в горы, посещать достопримечательности, купаться, загорать, а можно все это совместить, и получится незабываемый отпуск.