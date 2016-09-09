Сын Киркорова просит купить ему гантели

Филипп Киркоров уже три месяца не видел собственных детей, узнал Sobesednik.ru.

Виновата работа: тур по черноморским курортам для артиста – самое хлебное время. Благо Киркоров является самым востребованным артистом среди российских звезд-гастролеров. О детях мы поговорили с поп-королем в Сочи.

– Моя работа оторвала меня от семьи на долгих три месяца, – сетует певец. – Конечно, я очень переживаю разлуку с детьми. Но сегодняшняя техника позволяет нам быть все время на связи, мы созваниваемся по скайпу по несколько раз в день. Конечно, на сто процентов это не заменяет живого общения. Дети хвастаются своими победами. Недавно они увидели мои фотографии, на которых я занимаюсь спортом, и теперь повторяют за мной. Уже делают планки! Мартин теперь просит привезти ему гантели! Я стараюсь их развивать физически: они занимаются футболом, баскетболом, теннисом и плаванием.

Пока Филипп гастролирует по Черноморскому побережью, дети отдыхают на его исторической родине – в Болгарии.

Дети Киркорова Фото: Instagram

– Алла-Виктория у нас модница, – хвастает Филипп. – Но это и понятно: есть в кого! Я стараюсь радовать ее в меру возможностей, но особо не балую. Хочу, чтобы мое восприятие жизни передалось и им. Они должны понимать, что деньги зарабатываются очень тяжело. Но стремление к прекрасному у них есть.

Певец уже сейчас задумывается о будущем своих чад. В середине сентября они вернутся в Москву и начнут посещать многочисленные кружки, в которые их записал отец.

– Уже и школа не за горами, – удивляется певец. – Год-полтора, и надо думать о том, куда вести детей в первый класс. Время летит очень быстро! Я, кстати, готов ходить на родительские собрания. В свое время я старался своих родителей не доводить до состояния инфаркта. И те редкие часы, которые они проводили дома после гастролей, хотел побыть с ними. Надеюсь, и мои дети краснеть меня не заставят.

А вот о том, чтобы стать многодетным отцом и подарить Мартину и Алле-Виктории братика или сестричку, Киркоров пока не думает. Филипп говорит, что ему нужно в первую очередь думать о том, чтобы воспитать из детей настоящих личностей.

– По сегодняшним временам, когда у тебя двое детей, ты и так многодетный отец, – улыбается Филипп.