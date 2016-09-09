Басков прикрыл достоинство кристаллами Сваровски

Николай Басков стал главной звездой творческого вечера Олега Газманова на «Новой волне» в Сочи, узнал Sobesednik.ru.

На сцене «натуральный блондин» предстал в образе морского царя. Но даже не рельефный торс, угадывающийся под пиджаком, привлекал внимание дам, а огромная ракушка, прикрывающая интимное место певца.

Как стало известно Sobesednik.ru, ради эффектного номера певец пригнал целую фуру декораций из Москвы. А накануне выхода был вынужден около двух часов ждать, пока над его телом колдовали специалисты по аэрографии и мастера по пластическому гриму.

– Рельеф – мой, но размеры немного увеличены, – честно признался певец, рассматривая себя. – Такой ракушки больше ни у кого нет в мире! Она одна-единственная такая!

Олег Газманов с женой Мариной, сыном Филиппом и дочерью Марианной Фото: Ольга Лоскутова

Ракушка, прикрывавшая мужское достоинство певца, сделана из кристаллов Сваровски. Завидев такую красоту, дамы лишь стыдливо опускали глаза. Но Николаю это только льстило.

– Радует, что Олег Газманов с годами не превратился в какого-то засохшего пожилого человека, он – молодой парень в душе и с виду. Так выглядеть в 65 лет – это просто мечта! – нахваливал «золотой голос» коллегу.

Зажигали в гостях у Газманова и другие звезды. Ани Лорак – к своему выступлению она основательно подготовилась – на сцену даже выкатила мотоцикл.

– Иногда артисты расслабляют булки и не всегда готовятся, но это не про сегодняшний вечер, – улыбнулась артистка, рассуждая о том, почему все звезды такие нарядные.

Ирина Дубцова в Сочи умудрилась подхватить неизвестный вирус. У певицы поднялась температура, появилась слабость. Артистка всеми силами старалась, чтобы ее недомогание не заметили зрители.

– Я выпила жаропонижающее, – рассказала артистка. – Сейчас полегче.

Буйнов обнимался с Жасмин Фото: Ольга Лоскутова

Ирина Аллегрова выглядела роскошно. За лето звезда похудела и похорошела. Певица недавно приобрела дом в Италии, где и проводит все свои каникулы.

Лайма Вайкуле за кулисами прогуливалась под ручку с Интарсом Бусулисом.

– Это мой парень! – представляла она его журналистам.

– А как же муж? – спрашивали у артистки ошарашенные акулы пера.

– А муж объелся груш! – многозначительно улыбалась певица. Надо сказать, что супруг стоял рядом и на шутки Лаймы никак не реагировал.