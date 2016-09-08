Семья Фриске откажется от всего ради Платона

Страсти вокруг дележа наследства Жанны Фриске не утихают, узнал Sobesednik.ru.

На трехкомнатную квартиру в центре Москвы, дом в Подмосковье, миллионы на счетах претендуют родители Жанны и ее 3-летний сын Платон, интересы которого сейчас представляет отец Дмитрий Шепелев, который не был официально расписан с артисткой, он ей сделал предложение руки и сердца перед смертью, но согласия не получил.

– И я, и моя жена Ольга Владимировна откажемся от своих долей, мы хотим все имущество дочки оставить внуку, когда ему исполнится 18, – продолжает Владимир Борисович. – У меня есть свой бизнес, дом, машина – мне ничего не нужно, младшая дочка Наташа тоже обеспечена. Главное для нашей семьи, чтобы Шепелев не оставил Платона без наследства. Мы будем следить, чтобы средства со счетов Жанны он не расходовал по своему усмотрению, сейчас вообще хотим их перевести на отдельный счет, чтобы деньги оттуда мог снять только Платон по достижении совершеннолетия. В подмосковном доме, построенном за счет средств дочки, никто не живет. Доверенность на него перед смертью получил Шепелев, он уговорил Жанну подписать бумаги, обещал вернуть деньги, которые она ему дала на стройку, но, конечно, ничего не отдал. Я сказал Диме: «Не дам тебе жить в доме! Лучше таджиков туда поселю!» Дом еще нужно достроить, сейчас выходит так: половина дома принадлежит ему, а половина мне, моей жене и Платону. Дима, конечно, разбогател на деньгах моей дочери, раньше он никогда за себя в ресторане не платил, а теперь ходит с шестью охранниками – откуда, думаете, деньги взял!

Жанна умерла в этом подмосковном доме своих родителей 15 июня 2015 года, вскоре не стало и ее любимой собаки Ульки, у нее тоже нашли рак Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Мне очень обидно, что вся эта история с тем, что Шепелев прячет от нас уже больше года внука, мы его не видим вообще и не знаем, где он, дрязги с Русфондом и все остальное гадят память дочери. Жанночка снится мне почти каждый день: видел ее на концерте в голубом длинном платье, я помогал ей настраивать аппаратуру, на отдыхе в Одессе на море, даже маленькую видел во сне. Хоть уже и прошел год после ее смерти, боль совсем не утихла. Из-за всех этих конфликтов я попал на две недели в больницу, потом долго лечился амбулаторно, недавно побывал на отдыхе в Сочи. Надеюсь, что Бог расставит все по своим местам и у нас будет возможность общаться с Платоном.

Полную версию разговора с отцом Жанны Фриске читайте скоро на Sobesednik.ru и в свежем номере журнала «Только звезды».