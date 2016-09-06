Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №34-2016
15:03, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Экс-жена Деппа сводит его с ума

Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Global Look Press

Эмбер Херд продолжает донимать Джонни Деппа даже после суда и развода, узнал Sobesednik.ru.

Судебный процесс между Джонни Деппом и его женой Эмбер Херд, где стороны вроде бы обо всем договорились, закончился, но бывшая супруга по-прежнему продолжает доводить актера до белого каления.

Как рассказали помощники 53-летнего артиста, несмотря на то, что их шеф переводит обвинившей его в домашнем насилии бывшей семь миллионов долларов, любительница потискать себе подобных не упускает ни малейшей возможности сделать Джонни ту или иную подлянку. Она демонстративно пропускает все просьбы Деппа мимо ушей, лишь единожды послав эсэмэску о невероятной занятости. 30-летняя блондинка делает вид, будто прежний возлюбленный для нее умер, что буквально сводит его с ума. Он бы и сам хотел забыть 15 проведенных в законном браке месяцев, но Эмбер до сих пор отказывается забирать свои многочисленные вещи из их общих, однако купленных на деньги Деппа апартаментов в Лос-Анджелесе.

Наблюдатели полагают, что девица делает всё, чтобы Джонни, потеряв терпение, плюнул и больше не переступал порога квартиры, ставшей свидетельницей их постоянных скандалов. Хотя формально Херд просто находится на съемках в Лондоне и физически не может заняться переездом, в действительности она мечтает заполучить дармовую жилплощадь в довесок к уже имеющейся компенсации за несчастливое замужество, ведь ее запросы велики, а какую-то часть миллионов Деппа и правда придется отправить на благотворительность, хотя бы затем, чтобы потом в очередной раз не быть уличенной во лжи.

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Петрова Ксения

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