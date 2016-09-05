Дженнифер Лопес выгнала жениха

Пятилетний роман Дженнифер Лопес и танцора из ее коллектива Каспера Смарта вторично прервался, узнал Sobesednik.ru.

Это произошло после того как 47-летняя певица и актриса узнала о похождениях своего нынешнего 29-летнего жениха и хореографа на стороне.

Официально они разбежались, оставшись большими друзьями, но мы-то с вами знаем, что это на самом деле означает. Как рассказывают знакомые брюнетки с пуэрто-риканскими корнями, мадам последнее время маниакально хотела пополнения семейства, а делать это с человеком, которому она не доверяет на сто процентов, боялась. Проблема Каспера в том, что пару лет назад его уже ловили во время похода налево. Хотя пара после того расставания и помирилась, червячок сомнения продолжал донимать мнительную Лопес. Вот она и решила провести собственное расследование, настолько ли чист ее молодой дружок, как хочет показать. Выяснилось, что, хотя по большей части паренек хранил своей матроне верность, время от времени он все же начинал искать приключения на свою пятую точку, заводя сомнительные знакомства и пропадая в клубах, куда добропорядочные граждане не захаживают. Представьте себе, Каспера давно тянет на экзотику, причем не только по части отношений с женщиной, вполне годящейся ему в мамы.

Оказавшись не готовой к таким новостям, Дженнифер, считавшая женишка лучшей кандидатурой на роль отца своим двойняшкам, сразу же предложила молодому человеку собрать пожитки. Тот было заартачился, пытаясь доказать, что лишь баловался время от времени и у него за все вместе прожитые годы не было ни единого серьезного романа. Но настроенная серьезно Джен просто перекрыла для Смарта возможность попадания внутрь дома, стоило тому выйти за порог. Как пожаловалась потом близким утиравшая слезы Лопес, ее ранило буквально всё: и то, что Каспер, выходит, жил двойной жизнью, и то, что она так в нем заблуждалась, и то, что возлагала на отношения с ним столько надежд. Смарт, впрочем, верит, что сможет разубедить любимую. И если подобное удавалось в прошлом, полагаем, у него вполне может получиться и в этот раз.