Закулисье нового "Голоса": слезы Билана и блатные участники

Корреспонденты Sobesednik.ru побывали за кулисами самой рейтинговой программы страны и узнали много интересного.

Съемки пятого сезона проекта «Голос» в самом разгаре. Юбилейное шоу удивит не только зрителей, но и самих членов массовки.

Климова растрогала жюри

В этом году состав наставников опять изменился. Теперь выбирать таланты будут Полина Гагарина, Дима Билан, Леонид Агутин и Григорий Лепс. В день, когда Sobesednik.ru побывал на площадке, съемки задержали почти на два часа. Ждали Леонида Агутина, который застрял в пробке.

Полина Гагарина Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Конкурсанты готовятся к слепому прослушиванию прямо за кулисами. Многие в качестве группы поддержки берут своих детей, в том числе и грудных. Среди штурмующих «Голос» мы заметили глубоко беременную девушку.

В ожидании своего выхода участники ищут поддержки у звезд «Голоса» прошлых сезонов, которые также находятся за кулисами. Охотно дает наставления новичкам победительница первого сезона шоу Дина Гарипова. За кулисами она активно общается с конкурсантами.

Среди новых участников много знаменитостей. Например, журналистка Катя Гордон и актриса Ирина Климова. Последняя так проникновенно исполнила свою песню, что едва не до слез растрогала Диму Билана.

– Я понял на середине песни, что это вы, – не смог скрыть своего восхищения Дима. – Хотя слышал вас давно. Но ваша замечательная музыка в моей голове отложилась до сих пор. Вы – думающий человек. Но я не совсем понимаю, что нам с вами сделать в будущем. У вас такой специфический голос.

На съемках Билан сидит рядом с Гагариной. Периодически между ними возникают споры, когда они оба хотят забрать того или иного участника в свою команду. «Почему вы не подрались?» – спросил кто-то из работников канала в перерыве.

Ирина удивила Диму Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Я не могу с ним драться, – на полном серьезе заявила Полина. – Он хороший.

– Нельзя обижать друг друга, а то мы пойдем по чернухе, – тоже не понял шутки Дима, а потом обратился к Гагариной: – Ты же понимаешь, что это я для эпизода.

Стилист Гурченко запел

Полной неожиданностью для Полины Гагариной стала встреча с Аминатой Савадого из Латвии, с которой она когда-то вместе штурмовала Евровидение. Увидев рижанку, Полина растрогалась.

– Дружба мешает работе! – пытался отговорить Билан идти к Гагариной. – Конечно, хорошо работать в дружеской атмосфере. Но лучше, чтобы отношения были рабочими.

Своего выхода артисты ждут в специальных комнатах. Некоторые пытаются свое волнение заедать: за кулисами есть небольшой буфет. Кормят артистов «Голоса» не слишком разнообразно: бутербродами по семьдесят рублей и пиццей по сто пятьдесят. Но судя по тому, как еда разлетается, аппетит у будущих звезд сцены неплохой.

В очереди среди выступающих мы заметили стилиста Аслана Ахмадова. В свое время он считался личным помощником Людмилы Гурченко. В последние годы жизни актрисы они были очень дружны. И вот теперь он открыл в себе певческий дар. Спел Аслан неплохо.

– Я даже со спины чувствовала, насколько это выступление артистично! – подпрыгнула Полина.

– Я себя чувствую, как много лет назад, когда в университет поступал, – делился Аслан. – Всегда стеснялся петь – неловко было. Даже не знал, что умею. Только недавно научился.

Аслан Ахмадов Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Настоящий фурор произвел Александр Панайотов. В последнее время певец, о котором подзабыли, сильно изменился – он постройнел. Но голос у него остался таким же сильным.

– Во избежание всяких сплетен и пересудов я хочу сказать: при всем том, что с каждым из вас мы знакомы много лет, не было никакой договоренности, – заявил Александр. – Бог не даст соврать! Никто никому не звонил.

Наставники были так воодушевлены выступлением Панайотова, что тут же объявили перерыв.

– После Саши выбирать будет очень трудно! – отвесили они хором комплимент вокалисту и удалились на совещание.