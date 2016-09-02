Шоу-бизнес
Источник: Американские СМИ
14:48, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Мадонна обвинила сыновей Дональда Трампа в жестокости

Мадонна упрекнула сыновей Дональда Трампа в том, что они разместили в интернете фотографии с охоты.

После того, как сыновья кандидата в президента США Дональда Трампа выложили в интернет фото убитого ими на охоте леопарда, на молодых людей обрушился поток яростных упреков со стороны тысяч защитников прав животных. Не смогла сдержать своего возмущения и певица Мадонна.

Она поделилась фотографией Дональда Трампа-младшего и его брата Эрика на своей странице в Instagram, сопроводив снимок подписью: «Какими нужно быть трусами, чтобы убивать этих благородных животных ради спорта? Спросите об этом Дональда Трампа-младшего и его братца Эрика. Вот еще один повод для того, чтобы голосовать за Хиллари!»

Отметим, что Мадонна входит в обширный список звезд, поддерживающих на нынешних президентских выборах Хиллари Клинтон. Среди других знаменитостей, призывающих голосовать за кандидата от Демократической партии, — Шер, Джастин Тимберлейк, а также Пол Маккартни, у которого, впрочем, британское подданство.

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