Бердников стал папой в четвертый раз

Супруга Александра Бердникова Ольга подарила музыканту двойняшек, узнал Sobesednik.ru.

Артиста осчастливили своим появлением на свет две девочки – весом 2500 и 2800 г. Дочек назвали Валентиной и Розой. Валентиной – в честь Сашиной мамы, а имя Роза выбрала младшая дочь певца – Милана. На днях звездный папа забрал жену из роддома. Мы побывали на выписке.

– Когда мне сказали, что я буду дважды папой, то до конца не мог поверить в это счастье. Скажу всем: не бойтесь иметь много детей, поскольку это прекрасно. Даже наш президент В. В. Путин говорил: «Нужно иметь много детей, чтобы наша страна развивалась в правильном направлении». Сейчас мы чуть-чуть подрастем и, может быть, подумаем о еще одном ребенке. У Миланы теперь две сестренки, но Марселю тоже нужны братики.

Счастливый отец поделился тем, что материнским капиталом они еще не пользовались, в данный момент в улучшении жилищных условий не нуждаются. Он слышал о том, что, возможно, дадут дачу, а также, что, как многодетный отец, он может парковаться в Москве бесплатно.

Вся семья в сборе Фото: Ольга Лоскутова

У пары уже есть 6-летняя дочь Милана и 4-летний сын Марсель.

Напомним, что музыкальная карьера Александра началась в возрасте 16 лет, когда белорусская группа «Сябры» предложила ему записать вместе песню и поехать с ними в гастрольный тур. После окончания школы Александр перебрался в Москву, где поступил в театральный институт. В 2002 году Александр решил попробовать свои силы в проекте «Фабрика звезд», в результате чего стал ее победителем в составе группы «Корни». В 2009 году Саша снялся в фильме Юрия Кары «Гамлет. XXI век», в котором сыграл роль Розенкранца.